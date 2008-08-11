دستگاه تبدیل زباله تر خانگی به کود آلی در آمل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران، صبح دوشنبه در مراسم راه اندازی این دستگاه گفت: این دستگاه در فضای بسیار کم و بدون آلودگی زیست محیطی، زباله های تر خانگی را به کمپوست قابل مصرف در بخش کشاورزی تبدیل می کند.

رسول علی اشرفی پور با اشاره به اینکه محیط زیست مازندران هم اکنون به دنبال بهترین فناوری روز دنیا برای تبدیل زباله خانگی به کمپوست است افزود: دستگاه های زباله سوز به مرور زمان فرسوده شده و دود ناشی از آن موجب آلودگی زیست محیطی می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه تفکیک زباله از مبدا مستلزم این است که مردم نتیجه کار تفکیک را به عینه مشاهده کنند، تصریح کرد: دستگاه تبدیل کننده زباله تر خانگی به کمپوست می تواند گزینه مناسبی برای آموزش و فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا میان مردم در مجتمعها، شهرکهای مسکونی و روستاها مفید باشد.

به گفته علی اشرفی پور، کود آلی تولیدی این دستگاه می تواند خاک خوبی برای کشاورزی به ویژه برای پرورش گل و گیاه باشد.

مجری این طرح در شهرک مرجان آمل گفت: این دستگاه یک و نیم متر ارتفاع و یک و نیم متر عرض دارد و در یک مجتمع 150 خانواری ماهانه حدود سه تن کود آلی تولید می کند.

روح الله حسینی افزود: این دستگاه در زمینی به مساحت 20 متر مربع در محوطه این شهرک نصب شده است.

وی تصریح کرد: راه اندازی این دستگاه هزینه های حمل زباله را کاملا حذف کرده و از پیشروی آلودگی ناشی از زباله ها در واحدهای مسکونی جلوگیری می کند.

مسئول آموزش این دستگاه نیز با بیان اینکه این فناوری از سوی کشورمان در خاورمیانه بی نظیر است گفت: هم اکنون کشورمان در طراحی و ساخت این دستگاه در شمار 13 کشور پیشرفته دنیا قرار گرفت.

مهشید روحانی افزود: در حال حاضر دستگاههای بزرگ کمپوست به علت حجم بالا، هزینه های زیاد در انتقال و آلودگی بیشتر از دستگاههای فعلی در ایجاد آلودگی زیست محیطی به فراموشی سپرده شده است.

وی استقبال خانواده های این شهرک را از این دستگاه مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: خانم های خانه دار زباله ها را در داخل کیسه های مخصوص زباله تر جاسای و به محل دستگاه برای بازیافت و تبدیل به کمپوست انتقال می دهند.