4700 مدرسه استیجاری درکشور وجود دارد

حبیب الله بور بور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از چهار هزار و 700 مدرسه استیجاری در کشور وجود دارد که مالکین این مدارس علاقمند به فسخ قرارداد هستند.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار مدرسه از این تعداد دو نوبته هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این تعداد مدرسه استیجاری در مناطق پرجمعیت شهرها و همچنین دو نوبته هستند و ما به آنها نیاز داریم، نمی تواینم این مدارس را تخلیه کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآور شد: از این تعداد مدارس استیجاری بیش از 900 مدرسه "قلع و قمحی" است.

بوربور افزود: قلع و قمحی به این معنی است که زمین این مدارس از سوی شهرداری و دستگاههای دولتی داده شده و ما این مدارس را ساخته ایم ولی الان زمین مالک پیدا کرده و حکم "قلع و قمح" را از مراجع قضایی گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اعطای اعتبارات مورد نیاز این مشکل رفع شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر 45 میلیون متر مربع زمین با کاربری آموزشی در محدوده شهرها وجود دارد که باید تکلیف این زمینها مشخص شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از تشکیل ستادی برای تعیین تکلیف این زمین ها خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد زمین در 780 نقطه و 500 شهر کشور قرار دارند.