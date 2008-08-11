خبرنگاران در راستای تحقق امنیت و نظم در جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار قاسم نصری، شب گذشته در نشستی با خبرنگاران رسانه های جمعی استان، اظهار داشت: رسانه ها باید برای تحقق امنیت و نظم با آموزش و اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار مختلف جامعه در راستای حفظ ارزش های انقلاب و آرمانهای نظام گام بردارند.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: خبرنگاران در عرصه خبر و همچنین ایفای رسالت خود همواره از افراط و تفریط اجتناب کنند و در انتشار اخباری که به مسائل امنیتی کشور مرتبط است جوانب امر را رعایت کنند و رسالت حرفه ای خود را مد نظر داشته باشند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی سالم و شفاف، بیان داشت: امروز کشورهای متجاوز در دنیا با اطلاع رسانی نادرست و وارونه نشان دادن واقعیتها به دنبال همگام سازی افکار عمومی جهانیان با خود هستند.

سردار نصری با تاکید بر ضرورت انعکاس حقایق توسط رسانه ها، ادامه داد: خبرنگاران متعهد باید در عرصه اطلاع رسانی داخلی و خارجی افکار عمومی را در جهت آگاه سازی نسبت به واقعیتهای موجود سوق دهند.

در این مراسم از خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریهای استان تجلیل شد.