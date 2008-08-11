نگاه به آموزش و پرورش راهبردی است / کنکور وبای علمی شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی صبح امروز در بیست و پنجمین رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تاکید بر اینکه مسئولیت آموزش و پرورش تربیت انسانهای بصیر و مسئولیت شناس است، اظهار داشت : آموزش و پرورش باید انسانهایی را تربیت کند که وظایف اسلامی و ملی خود را به درستی بشناسند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یاد آور شد : البته من در این جلسه نمی خواهم در مناقب آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سخن بگویم اما باید توجه داشته باشید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به بخش آموزش و پرورش شده است و با این وجود همواره کاستیهایی در این رابطه مطرح می شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : در نظامهایی که در آن تئوریهای لیبرالی روییده است این اعتقاد وجود دارد که ارزشها باید خود شکوفایی داشته باشند و نباید اجازه دهیم در آموزش و پرورش ارزشها آموخته شود که البته این نظریه امروزه بدیل پیدا کرده و نظریات جدید آن را رد کرده است و این نگاه گسترش یافته که باید در آموزش و پرورش افراد را تربیت کنیم تا بتوانند برای رقابت پرشتاب آماده شوند.

وی با تاکید بر اینکه در نصوص اسلامی به مفاهیم عدالت توجه خاصی شده است، اظهار داشت : در موضوع عدالت تربیت انسان نقش اساسی دارد و انسانهای بصیر باید نسبت خود را با خدا به درستی تشخیص بدهند و اگر در جامعه ای این اعتقاد ایجاد شود در آن صورت آموزش و پرورش وظیفه خود را به درستی انجام داده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه باید به آموزش و پرورش توجه خاصی صورت بگیرد افزود : مانند موضوع عدالت که ما به دنبال تحقق آن هستیم اما هنوز در رابطه با تحقق آن با کاستی هایی مواجه ایم و فاصله زیادی با برقراری آن داریم. در موضوع آموزش و پرورش نیز هنوز کاستیهایی مشاهده می شود اما باید بدانیم که کارهای بزرگی در این بخش به خصوص بعد از انقلاب و با توجه خاص بزرگان و مسئولان نظام به موضوع آموزش و پرورش صورت گرفته است.

رئیس مجلس نیروهای وزارت آموزش و پرورش را نیروهایی مومن توصیف کرد و ادامه داد : نیروهای فهیم و ارزشمند در آموزش و پرورش بر سرکار آمده اند که نسبت به همه مسائل احساس مسئولیت دارند.

وی با اشاره به تشکیل فراکسیون فراکسیون فرهنگیان در مجلس یادآور شد : در مجلس تعداد زیادی از فرهنگیان حضور دارند و به همین دلیل بزرگترین فراکسیون مربوط به فرهنگیان است و در خود دولت نیز تعداد زیادی از وزرا سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشته اند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه در کتابهای درسی تحول خوبی ایجاد شده است اظهار داشت : بعد از انقلاب کتابها به نحو مطلوبی به روز شده است اما همچنان این وضعیت بی نقص نیست به خصوص در کتابهای علوم دینی باید موضوعات با سلیقه تر نوشته شود.

عضو شورای عالی امنیت ملی در ادامه کنکور را یک وبای علمی برای جامعه امروز دانست و گفت : به جای اینکه دانش آموزان مسلح به علم شوند فن تست زنی به آنان آموزش داده می شود و خود را به آب و آتش می زنند تا فن تست زنی باد بگیرند هر چند در این رابطه گام خوبی را برداشته است اما ما معتقدیم دغدغه کنکور را نباید به سالهای پایین تر تسری داد و دانش آموزان باید موضوعات را به صورت مفهومی یاد بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر در موضوعات پرورشی و آموزشی تلاشهای خوبی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: مشکلاتی هم در این بخشها وجود دارد که باعث شده احساس رضایت وجود نداشته باشد و به نظر من در برخی بخشها از جمله آموزش و پرورش باید ثبات وجود داشته باشد و نباید با تغییر دولتها همه چیز زیر و رو شود و در این رابطه در برخی از کشورها بعد از سمت وزیر یک جایگاهی را تعریف کرده اند که فردی متخصص در آن قرار می گیرد و او ثبات دارد و فارغ از آمدن و رفتن وزرا به کار تخصصی و دیوانی خود ادامه می دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش نباید وزارت آموزش و پرورش تنها باشد به نقش رسانه ها اشاره کرد و یادآور شد : البته نوع رفتار دولت نیز اثرات مهمی در فرهنگ و آموزش دارد و به عبارت بهتر تک عملهای حکومت باید برای مردم توجیه عقلانی داشته باشد و نباید زمانی که کم می آوریم برای ایجاد مشروعیت همه چیز را به خدا و پیغمبر ارتباط دهیم و آنان را شریک امور کنیم.

لاریجانی خاطرنشان کرد : اگر آموزش و پرورش می خواهد موفق باشد باید مولفه هایی داشته باشد و کل سیستم به آن کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش ضعفهایی وجود دارد گفت : بخشی از این ضعفها به سازماندهی، کسری بودجه، کمبود امکانات و یا تغییرات گسترده بر می گردد اما شما باید در نظر داشته باشید که قانون اساسی و سند چشم انداز نقشه راه فعالیت آموزش و پرورش است و در قانون اساسی آمده است آموزش و پرورش باید رایگان باشد و شما موظفید آن را رعایت کنید و اقدامات صورت گرفته در وزارت آموزش و پرورش باید مطابق با سند چشم انداز باشد و در این راستا باید یک سند چشم انداز جداگانه برای آموزش و پرورش تدوین شود.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش به یک معما تبدیل شده به کسری منابع و گستردگی بیش از حد این وزارتخانه اشاره کرد و گفت : مشکل کسری اعتبار در وزارت آموزش وپرورش همواره وجود داشته و همه دولتها با آن مواجه بوده اند ضمن اینکه همه ما نیز دوست داریم به آموزش و پرورش کمک کنیم و من هم با طیب خاطر موضوعات آموزش و پرورش را دنبال می کنم اما باید در نظر داشته باشید که جمعیت زیادی در وزارت آموزش و پرورش فعال هستند در حالیکه منابع آن محدود است بر همین اساس شما خودتان باید مشکل را حل کنید و به ما بگویید که در مجلس برای حل مشکل آموزش و پرورش ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم و اگر شما راهکاری پیدا کنید هم دولت و هم مجلس کمک خواهند کرد.

لاریجانی خطاب به مسئولان آموزش و پرورش تاکید کرد : من اطمینان می دهم که مجلس با تمام قدرت پست سرشماست و برای حل مشکل کسری اعتبارات آموزش و پرورش دغدغه دارد و شما به عنوان کارشناسان ما موضوع را حل کنید و ما به آن رسیدگی می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با رخ دادن یک معجزه مشکلات آموزش و پرورش برای همیشه حل شود.