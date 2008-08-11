فرمانده ناتو پاکستان را به دخالت در ناآرمیهای افغانستان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید مک کرنان" در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه با اعلام این مطلب در ادامه گفت : آژانس اطلاعاتی پاکستان به طالبان کمک می کند تا این گروه ناآرامیها در افغانستان را افزایش دهد.

به گفته این ژنرال آمریکایی میزان ناآرمیهای افغانستان در برخی نقاط این کشور در سال جاری میلادی 50 درصد رشد داشته است.

به گفته فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، در حالیکه شمار جنگجویان اروپایی در افغانستان برای مبارزه با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال افزایش است اما با این حال هنوز تغییر چندانی در شمار نیروهای ناتو مشاهده نشده است.

"مک کرنان" در ادامه با اطمینان خاصی افزود : مطمئنا سرویس اطلاعاتی پاکستان ( ISI ) در مناطقی از پاکستان که شبه نظامیان در آن حضور دارند با طالبان همکاری کرده و آنها را سازماندهی می کند.

این ژنرال چهار ستاره در حالی به کمبود نیرو در افغانستان اشاره می کند که روز گذشته نیز یک هفته نامه انگلیسی به نقل از فرماندهان آمریکایی و انگلیسی اعلام کرد در صورتیکه در اولین فرصت ممکن ناتو به اعزام بیشتر نیروها به افغانستان اقدام نکند، شاهد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در انتهای سال جاری میلادی خواهیم بود.

از سوی دیگر اتهامات فرمانده ناتو در افغانستان به سرویس اطلاعاتی پاکستان در حالی وارد می شود که "حامد کرزای" رئیس جمهور و سایر مقامات رسمی افغانستان بارها بر دست داشتن این نهاد رسمی پاکستان در ناآرامیهای کشورشان تاکید کرده اند.