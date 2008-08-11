به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، کمیته عالی استقبال از ماه رمضان سودان اعلام کرد: هر سال مؤسسات دولتی و غیر دولتی با آغاز ماه مبارک رمضان سفره های افطاری گسترده ای دارند که امسال افطارهای رسمی مؤسسات متوقف می شود.

این کمیته با بیان اینکه هزینه هایی که قرار است صرف سفره های افطاری شود به منظور کمک به خانواده های نیازمند و فقیر مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: این ماه با فتح مکه، جنگ بدر و لیلة القدر همراه است و مبلغان به منظور ارائه دروس دینی و وعظ در این ماه فعالیت خود را از سر می گیرند.

در بیانیه ای که کمیته عالی استقبال از ماه رمضان سودان صادر کرده آمده است: سودان در ماه رمضان سال 1429 افطاری رسمی ندارد. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بسیاری از این هزینه ها صرف کمک به خانواده های فقیر و نیازمند، افراد بی سرپرست و بی بضاعت می شود.

این کمیته در ادامه برخی از مسئولان افطارهای رسمی سالانه را تشویق کرد تا به مناطق محروم، زندانها، معلولان و افراد بی سرپرست کمک کنند و مؤسسات و مجامع دیگر را نیز تشویق کرده تا در این خصوص انفاق و به یتیمان، زنان بیوه، دانشجویان نیازمند، سالمندان کمک کنند .

کمیته فوق خواستار تدریس علوم شرعی در مساجد بزرگ این کشور شد و از مبلغان مصر و موریتانیا دعوت کرد به منظور ارائه برنامه های دینی در این کشور حضور یافته و از رسانه های گروهی، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و خطبای جمعه خواست در این زمینه فعال عمل کنند.

دکتر ازهری تیجانی وزیر ارشاد و اوقاف سودان تصریح کرد: اگر چه افطار ماه مبارک رمضان داده نمی شود اما به منظور برخی از مناسبهای این ایام در سطح رسمی و ملی مراسمی برگزار خواهد شد .