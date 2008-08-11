مانور امداد و نجات زلزله در محور ارتباطی کندوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، فرمانده انتظامی شهرستان چالوس در حاشیه این مانور در سخنانی هدف از برگزاری این مانور را افزایش توانمندی دستگاههای اجرایی دخیل در ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان اعلام کرد.

سرهنگ مرتضی سلیمی فر افزود: در این مانور دستگاه هایی نظیر هلال احمر، اورژانس، راه و ترابری، شبکه بهداشت، پلیس راه، نیروی انتظامی و... توانمندی خود را برای امداد رسانی بهتر به حادثه دیدگان به هنگام حوادث در معرض نمایش می گذارند.

در این مانور به صورت نمادین صحنه هایی از ریزش کوه، مصدوم شدن افراد در جاده مانده و نحوه امداگری امدادگران به نمایش واقعی گذاشته شده است.

70 کیلومتر از محور ارتباطی کندوان در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری مازندران واقع است.