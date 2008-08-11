اصلاح آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی برنامه های اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم در سال آینده تحصیلی افزود: این آئین نامه در اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم تدوین می شود و بر اساس آن واقعیتهای مربوط به نقل و انتقال بیشتر در نظر گرفته می شود و سخت بودن انتقال به تهران بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت علوم درباره طرح راه اندازی باشگاه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: این طرح به پیشنهاد بنیاد شهید مطرح شده اما تاکنون در وزارت علوم برای این منظور کاری صورت نگرفته است.

وی به تسهیلاتی که به دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های شهریه تعلق می گیرد اشاره کرد و گفت: تمامی پرداختها، کمک هزینه ها، کمک پایان نامه ها و ارتقاء معدل تشویقی به این دانشجویان توسط بنیاد شهید صورت می گرفت اما در سال آینده تمامی این پرداختها در تهران توسط دانشگاههای سطح شهر تهران انجام می شود.

وی اضافه کرد: از این رو مدیران دانشگاهها اقدام به جمع آوری لیست این دانشجویان کرده و با دریافت اعتبارات از بنیاد شهید برای اولین بار دانشگاه کار پرداخت را به دانشجویان انجام می دهد.

علیخانی یادآور شد: 70 درصد شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگری که در دوره های شهریه ای دانشگاههای وزارت علوم تحصیل می کنند، توسط بنیاد شهید و بقیه آن توسط دانشجو و دانشگاه پرداخت می شود.

وی به برخی تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه آموزشی گفت: در صورتی که این دانشجویان در جلسه امتحان پایان ترم حاضر نشوند، با گواهی از پزشک می توانند در امتحان مجدد شرکت کنند. مشکلات مربوط به اعصاب و روان نیز دراین خصوص می تواند فرصت دوباره ای را برای دانشجویان فراهم کند.