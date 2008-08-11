373 هزار خودرو در 4 ماهه اول امسال تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن ، در این مدت تعداد 303 هزارو 946 دستگاه انواع خودروی سواری تولید شده که بیشترین آنها شامل پراید نسیم وصبا 54 هزارو 146 دستگاه ، پراید مونتاژ نسیم وصبا ( پارس خودرو ) 45 هزارو 274 دستگاه ، پراید نسیم وصبای گاز سوز 33 هزارو 935 دستگاه ، پژو 405 انژکتوری 23 هزارو 257 دستگاه ، پژو 206تعداد 21 هزارو 225 دستگاه ، پژو پارس 20 هزارو 192 دستگاه ، پراید مونتاژ نسیم وصبا گاز سوز ( پارس خودرو ) 16 هزارو 889 دستگاه ، سمند 16 هزارو 167 دستگاه ، پژو روآ گاز سوز 14 هزارو 365 دستگاه تولید شده است .

همچنین در این مدت تعداد 9 هزار و48 دستگاه تندر 90 در گروه صنعتی ایران خودرو و 7 هزار و 572 دستگاه در سایپا تولید شد. در دوره زمانی مورد بررسی درسایر گروه های خودروسازی بیشترین تیراژتولید مربوط به گروه وانت به تعداد 52 هزارو 581 دستگاه ، گروه کامیون 10 هزارو 608 دستگاه ، گروه دو دیفرانسیل 2 هزارو 792 دستگاه ، گروه اتوبوس یک هزارو 509 دستگاه ، گروه ون یک هزارو 448 دستگاه است.