جنگ ما خوب فهمیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه نقد و بررسی آثار برگزیده جشنواره نهم خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس که عصر دیروز در فرهنگسرای رسانه برگزار شد یادداشت برگزیده "احمد دهقان" با نام "داستان جنگ از اینجا آغاز می شود" مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه "احمد دهقان به قرائت یادداشت خود که در سال گذشته در روزنامه خراسان به چاپ رسیده بود پرداخت. در این یادداشت که نگاه متفاوت نویسنده به جنگ تحمیلی مورد توجه داوران جشنواره قرار گرفته است دهقان به مقایسه نگاه یک کهنه سرباز جنگ جهانی اول"اریش رمارک" و "شهید حمید باکری" می پردازد و در نهایت نگاه انسانی را از نقاط مشترک این دو رزمنده مورد توجه قرار می دهد و معتقد است که ادبیات جنگ نه با شعارهای آن و نه با حمایتهای گاه و بیگاه و درست و نادرست بلکه تنها با نگاه انسانی خود توانسته بر ادبیات ملل برتری داشته باشد.

وی در این یادداشت گفته "کریستف بالایی" شرق شناس فرانسوی را یکی از دهها روزنه فهم معنادار جنگ تحمیلی می خواند که در میزگرد بررسی ادبیات خاطره نویسی رزمندگان جنگ ایران و رزمندگان فرانسوی در جنگ جهانی اول از مطالعه عمیق حجم خاطرات بسیجیان جوان اظهار شگفتی کرده و تأکید می کند که رزمندگان ایران در نبرد با دشمن در واقع به زورآزمایی با حقیقت درونی خود می روند و آنها به جنگ با همسایه و برادران دینی خود نمی روند بلکه با نیروهای شر و اهریمن و هر آنچه که حائل میان آنها و نور عرفان است به نبرد رهسپار می شوند.

دهقان در این یادداشت ضمن اینکه روایت جنگ را آنگونه که در مجموعه خاطرات جنگ ایران و عراق برای مطالعه عرضه شده روایتی وحی گونه می خواند چگونه گفتن و چه گفتن را مورد تأکید قرار داده و می گوید : ادبیات حقیقی آنگاه می تواند رشد کند که بتواند با معرفتی حقیقی، واقعی و راستی و نه دروغین و مصنوعی جهانی نو در دنیای داستان بسازد.

این نویسنده دفاع مقدس ضمن تأکید بر اینکه اگر روایتهای جنگ بتواند با سرنوشت بشریت ارتباط برقرار کند موفق خواهد بود، راز ماندگاری رمان"جنگ و صلح" تولستوی را که با به نمایش گذاشتن جنگ پنهانی خیر و شر توسط انسانها و احترام به سرنوشتشان یادآور می شود.

وی دست نوشته معروف شهید"حمید باکری" را یادآور می شود که گفت : "دعا کنید خداوند شهادت را نصیب شما بکند در غیر این صورت زمانی فرا می رسد که جنگ تمام می شود و رمندگان امروز به سه دسته تقسیم می شوند، دسته ای به مخالفت با گذشته خود برمی خیزند، دسته ای راه بی تفاوتی یرمی گزینند و در زندگی مادی غرق می شوند و دسته سوم به گذشته خود وفادار می مانند و احساس مسئولیت می کنند که از شدت مصائب و غصه دق خواهند کرد" و در پایان این یادداشت، تأکید می کند که" داستان جنگ اگر بخواهد زنده بماند و مانده شود از اینجا شروع می شود".

در این جلسه که تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران حوزه دفاع مقدس حضور داشتند پس از قرائت یادداشت برگزیده نهمین جشنواره آثار نویسندگان و خبرنگاران دفاع مقدس، "بهروز قزل باش" روزنامه نگار و شاعر به بیان دیدگاه خود در مورد این یادداشت پرداخت و گفت : در سینما و ادبیات جنگ ما شاید جنگ چیز بدی تلقی نشده باشد، اما اگر تقدیسی صورت می گیرد از دفاع است.

وی به روایت اشاره شده در این یادداشت از رمارک در کتاب "در جبهه غرب خبری نیست" یادکرد و برشته شدن اردک و غاز در اوج جنگ را نشانه بازگشت انسانیت انسان به خصلت زیستن دانست که مرگ را در این بیان به سخره گرفته است.

قزل باش اشارات تاریخی در یادداشت را در غنی کردن متن مؤثر دانست و افزود: "چه چیزی" بیش از "چگونه گفتن" در این یادداشت مطرح است و متن دارای انسجام موضعی و معنایی است و پایان بندی بسیار مناسبی دارد که گفته های شهید باکری را با گفته های قهرمان داستان" در جبهه غرب خبری نیست" را با هم می سنجد و خواننده را به دوباره خوانی دعوت می کند. بسیاری از مضامین تلویحی این یادداشت غنی است به ویژه با ارجاعاتی که به خارج از جنگ ایران و عراق و نقل قولهایی که از دیگران ذکر می کند.

وی تأکید کرد: نگاه ما به ادبیات جنگ پس از 2 دهه باید از شعارزدگی عبور کند و باید شاهد آثار فخیمی در این حوزه باشم. باید اکنون به سوالاتی پاسخ دهیم از جمله چرا تا کنون جنگ و صلح ایران و عراق نوشته نشده؟ جنگ و صلحی مثل همین جنگ و صلح تولستوی که مردم کتاب جنگ شوروی و فرانسه و یا آلمان ندانند بلکه به عنوان یک کتاب مرجع قسمتی از تاریخ خود را بینگارند. خواننده جنگ و صلح تولستوی به این کتاب به عنوان روایتگر جنگ نگاه نمی کند بلکه انتظار روابط بشری از آن دارد.

وی امکان واقعی مطالعه جنگ به دور از شعارزدگی و در فضایی ادبی را خالی دانست و گفت : در شرایط ویژه ایران در منطقه که دائما در تهدید حمله نظامی است، پرداختن به جنگ اهمیت دارد. اگر قلمها قوی باشد ای بسا از وقوع جنگ در منطقه جلوگیری می کنند و اگر شعارزده و هیجانی عمل کنند به بروز جنگ دامن می زنند که هوشیاری را در آن زمینه لحاظ شود.

در این جلسه همچنین سید محمود خیرالامور، اهمیت تاریخ شفاهی را یادآور شد و گفت : ادبیات مکتوب در بستر ادبیات شفاهی می تواند غنا و شکل بگیرد و گاه این ادبیات شفاهی است که فرم جدید را به اثر هدیه می کند. تاریخ شفاهی نه فقط به عنوان آبشخور فرهنگ مکتوب بلکه به معنای فرهنگ جامعه باید جایگاه خود را پیدا کند.

وی محتوای ادبیات دفاع مقدس را غنی تر از قلمی دانست که موجود است و بر قابلیت جهانی شدن ادبیات دفاع مقدس تأکید کرد.

"دکتر یاراحمد نیازی" از اساتید تاجیکستان که در حوزه جنگهای میهنی پژوهش می کند نیز طی سخنان کوتاهی بر کسب تجربیات جنگهای گذشته برای مقابله با تهدیدات آینده تأکید کرد و گفت : اگر این واقعه جنگ به درستی شناخته نشود ممکن است در آینده تجربه ای تلخ تر را برای ملتی به بار آورد.

همچنین "رضا رئیسی" از نویسندگان ادبیات دفاع مقدس در این جلسه، ادبیات امروز را دیگر محتاج توصیف غیر واقعی ندانست و برخوردی واقعی با نیازهای فرهنگی و محتوایی جامعه امروز ایران و تفکیک میان فرم و ادبیت کلام را نیاز آثار دفاع مقدس دانست.

احمد دهقان در پایان این جلسه طی سخنانی موضوع اساسی این یادداشت را توجه دادن به فهم جنگ خواند و افزود : جنگ 8 ساله ما از آغاز تا انتها 183 هزار شهید داشت و آمار نیروی انتظامی می گوید سالی 27 هزار نفر در تصادفات کشته می شوند. در عملیات کربلای 5 کسانی که از آن به عنوان وحشتناک ترین عملیات ایران یاد می کنند همین حدود شهید شدند. اما در یک شب هواپیماهای متفقین یک شهر آلمانی را بمباران کردند و در یک شب 250 هزار نفر کشته شدند و از هر 4 لهستانی یک نفر در جنگ جهانی کشته شد.

وی با مقایسه حجم جنگ تحمیلی با جنگ جهانی اول، جنگ ایران و عراق را جنگی بسیار معمولی خواند و با طرح این سوال که این جنگ چه تفاوتی با دیگر جنگها می تواند داشته باشد؟ پرداختن به فهم درست جنگ را موضوع این یادداشت عنوان کرد و گفت : آقای کریستف والایی صحبتی دارد که می گوید " نیروهای ایرانی به جنگ با برادر عراقی خود نمی رود و نمی خواهد او را بکشد" . در خاطرات رزمندگان گفته نمی شود که می روم عراقی را بکشم این تقریبا وجود ندارد، پس چه نیرویی وجود دارد؟ و کریستف والایی توضیح می دهد که انگار به جنگ دشمن درون خود می روند و به سیر عرفانی نظر دارند تا سیر زمینی و جنگ زمینی.

نویسنده "گرای 270 درجه" بر فهم درست از جنگ تأکید کرد و گفت : جنگ ما خوب فهمیده نشد و به همین خاطر من دو روایت در این یادداشت آورده ام هم از "اریش رمارک" و هم از "حمید باکری". صحبتها می توانست خیلی شبیه باشد و خیلی متفاوت و این نگاه ماست. آنجا که شرف انسانی مورد تهدید قرار گرفته آنجاست که جنگ ارزش پیدا می کند.

احمد دهقان ضمن اشاره به تدریس رشته "جنگ شناسی" در اروپا که همگان سعی می کنند جنگ را با همه نگاههای انسانی خوب بشناسند، از عدم شناخت درست از جنگ تحمیلی در کشورمان اظهار تأسف کرد و گفت : این یادداشت فقط می خواست به جنگ 8 ساله اشاره کند که اگر در آن فهم برای شناختش وجود نداشته باشد به مانند بسیاری از جنگهای دنیاست و اگر در آن تعمق و قول و تفحص شود احتمالا تکه های بسیاری می توان پیدا کرد.