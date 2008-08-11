دانشکده آتش نشانی کرج تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمود دادگو، صبح امروز در جلسه رسمی شورای شهر کرج اظهار داشت: در بودجه امسال شهرداری کرج پنج میلیارد ریال به سازمان آتش نشانی این کلانشهر اختصاص داده شده است که 700 میلیون ریال از این اعتبار به تجهیز دانشکده ویژه آتش نشانی اختصاص داده شده است.

وی افزود: دانشگاه شهرداری کرج با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال از اعتبارات سازمان شهرداری های کشور در این شهر راه اندازی خواهد شد و دانشکده آتش نشانی نیز به عنوان زیر مجموعه این دانشگاه به جذب دانشجو خواهد پرداخت.

این عضو شورا هدف اصلی از تشکیل دانشکده های مترو، آتش نشانی و شهرداری را ارتقا سطح دانش و آگاهی پرسنل شهرداری دانست و یادآور شد: به زودی با توجه به اعتبار دانشگاه علمی کاربردی دانشکده ای از این دانشگاه نیز در کرج راه اندازی خواهد شد.

دادگو تاکید کرد: باید تمام زمینه ها را برای ادامه تحصیل خانواده بزرگ شهرداریها فراهم کرد تا بازخورد آن را در سطح خدمات این نهاد بتوان مشاهده کرد.