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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

اصیلیان در گفتگو با مهر:

معرفی دستگاه های بی توجه در امحاء زباله های عفونی به مراجع قضائی

معرفی دستگاه های بی توجه در امحاء زباله های عفونی به مراجع قضائی

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دستگاه های بی توجه در امحاء زباله های عفونی را جهت برخورد به مراجع قضائی معرفی می کنیم.

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها در کمیسیون زیر بنایی دولت تصویب و جهت اجرا به وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی و همچنین شهرداری ابلاغ شده است .

وی تصریح کرد: دستگاه های متولی به خصوص وزارت بهداشت به عنوان تولید کننده زباله های بیمارستانی موظف هستند بر اساس مواد مندرج در این آئین نامه اقدام کنند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در نحوه اجرای این آئین نامه نقش ناظر را بر عهده دارد .

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت : وظیفه اجرا کننده این آئین نامه بر عهده وزارت بهداشت است و در صورت بی توجهی و سهل انگاری در اجرا در ابتدا تذکر لازم داده خواهد شد و پس آن سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به معرفی دستگاه به مراجع قضائی جهت برخورد اقدام خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: نظارت بر نحوه اجرای آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به تازگی آغاز شده و پس مدتی از اجرا به طور حتم نتایج این نظارت ها را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 730812

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