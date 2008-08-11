معرفی دستگاه های بی توجه در امحاء زباله های عفونی به مراجع قضائی

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها در کمیسیون زیر بنایی دولت تصویب و جهت اجرا به وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی و همچنین شهرداری ابلاغ شده است .

وی تصریح کرد: دستگاه های متولی به خصوص وزارت بهداشت به عنوان تولید کننده زباله های بیمارستانی موظف هستند بر اساس مواد مندرج در این آئین نامه اقدام کنند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در نحوه اجرای این آئین نامه نقش ناظر را بر عهده دارد .

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت : وظیفه اجرا کننده این آئین نامه بر عهده وزارت بهداشت است و در صورت بی توجهی و سهل انگاری در اجرا در ابتدا تذکر لازم داده خواهد شد و پس آن سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به معرفی دستگاه به مراجع قضائی جهت برخورد اقدام خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: نظارت بر نحوه اجرای آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به تازگی آغاز شده و پس مدتی از اجرا به طور حتم نتایج این نظارت ها را اعلام خواهیم کرد.