  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

تورنمنت چهارجانبه تهران/

برتری پرگل تیم ملی فوتسال ایران مقابل نایب قهرمان آسیا

برتری پرگل تیم ملی فوتسال ایران مقابل نایب قهرمان آسیا

تیم ملی فوتسال کشورمان دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات چهارجانبه تهران را با برتری پرگل مقابل تایلند، نایب قهرمان آسیا پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته در ادامه مسابقات فوتسال چهارجانبه تهران، تیم ملی فوتسال کشورمان در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی به مصاف تایلند رفت و طی یک بازی برتر با نتیجه 5 بریک حریف قدرتمند خود را شکست داد.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در مصاف با تیم نایب قهرمان آسیا، علی اصغر حسن زاده و محمد طاهری (2 گل) و محمد کشاورز گلزنی کردند.

دیروز پیش از رویارویی تیم های ایران و تایلند در همین چارچوب دو تیم مجارستان و چین مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل این دو تیم با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

امروز و در روز پایانی این مسابقات دو بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:

دوشنبه - 21/5/87
* چین - تایلند، ساعت 17
* ایران - مجارستان، ساعت 19

کد خبر 730814

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها