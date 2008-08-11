برتری پرگل تیم ملی فوتسال ایران مقابل نایب قهرمان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته در ادامه مسابقات فوتسال چهارجانبه تهران، تیم ملی فوتسال کشورمان در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی به مصاف تایلند رفت و طی یک بازی برتر با نتیجه 5 بریک حریف قدرتمند خود را شکست داد.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در مصاف با تیم نایب قهرمان آسیا، علی اصغر حسن زاده و محمد طاهری (2 گل) و محمد کشاورز گلزنی کردند.

دیروز پیش از رویارویی تیم های ایران و تایلند در همین چارچوب دو تیم مجارستان و چین مقابل هم صف آرایی کردند که تقابل این دو تیم با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

امروز و در روز پایانی این مسابقات دو بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:



دوشنبه - 21/5/87

* چین - تایلند، ساعت 17

* ایران - مجارستان، ساعت 19

