ارتقاء 30 درصدی استانداردهای ایمنی آزمایشگاههای غذا و دارو

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از برنامه های این معاونت در سال جاری، ارتقاء 30 درصدی استانداردهای ایمنی آزمایشگاه های غذا، دارو و فرآورده های بیولوژیک است.

وی همچنین از کاهش حداکثر 14 روزه مدت زمان ارزیابی آزمایشگاهی نمونه های غذایی خبر داد و افزود: بر همین اساس مدت زمان ارزیابی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی به حداکثر 21 روز و فرآورده های بیولوژیک به حداکثر 30 روز می رسد.

معاون وزیر بهداشت از مشارکت بخش خصوصی در انجام فعالیت های آزمایشگاهی خبر داد و گفت: بهره گیری از بخش خصوصی برای انجام فعالیت های آزمایشگاه غذا، دارو و فرآورده های بیولوژیک به میزان 30 درصد، از دیگر برنامه ها و اهداف معاون غذا و دارو در سال جاری است.