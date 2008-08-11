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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ارتقاء 30 درصدی استانداردهای ایمنی آزمایشگاههای غذا و دارو

ارتقاء 30 درصدی استانداردهای ایمنی آزمایشگاههای غذا و دارو

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از ارتقاء استانداردهای ایمنی آزمایشگاههای غذا و داروی کشور خبر داد.

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از برنامه های این معاونت در سال جاری، ارتقاء 30 درصدی استانداردهای ایمنی آزمایشگاه های غذا، دارو و فرآورده های بیولوژیک است.

وی همچنین از کاهش حداکثر 14 روزه مدت زمان ارزیابی آزمایشگاهی نمونه های غذایی خبر داد و افزود: بر همین اساس مدت زمان ارزیابی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی به حداکثر 21 روز و فرآورده های بیولوژیک به حداکثر 30 روز می رسد.

معاون وزیر بهداشت از مشارکت بخش خصوصی در انجام فعالیت های آزمایشگاهی خبر داد و گفت: بهره گیری از بخش خصوصی برای انجام فعالیت های آزمایشگاه غذا، دارو و فرآورده های بیولوژیک به میزان 30 درصد، از دیگر برنامه ها و اهداف معاون غذا و دارو در سال جاری است. 

کد مطلب 730817

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