تیم های فوتبال برزیل و آرژانتین پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل که با ستارگانی چون رونالدینیو و الکساندر پاتو به دنبال نخستین قهرمانی خود در رقابت های المپیک است روز گذشته در گروه C این مسابقات با نتیجه 5 برصفر مقابل نیوزلند به برتری رسید. اندرسون اولیویرا(4)، الکساندر پاتو(33)، رونالدینیو (54 و 61) و رافائل آگوستو سوبیس(90) گل های برزیل را در این بازی به ثمر رساندند.
تیم آرژانتین نیز که در گروه A قرار دارد با تک گل "ازکویل لاوتزی" در دقیقه 77، استرالیا را شکست داد.
در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
گروه A:
* صربستان 2 - ساحل عاج 4
گروه B:
* هلند 2 - آمریکا 2
* ژاپن یک - نیجریه 2
گروه C:
* چین صفر - بلژیک 2
گروه D:
* ایتالیا 3 - کره جنوبی صفر
* کامرون یک - هندوراس صفر
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