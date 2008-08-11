تیم های فوتبال برزیل و آرژانتین پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل که با ستارگانی چون رونالدینیو و الکساندر پاتو به دنبال نخستین قهرمانی خود در رقابت های المپیک است روز گذشته در گروه C این مسابقات با نتیجه 5 برصفر مقابل نیوزلند به برتری رسید. اندرسون اولیویرا(4)، الکساندر پاتو(33)، رونالدینیو (54 و 61) و رافائل آگوستو سوبیس(90) گل های برزیل را در این بازی به ثمر رساندند.

تیم آرژانتین نیز که در گروه A قرار دارد با تک گل "ازکویل لاوتزی" در دقیقه 77، استرالیا را شکست داد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

گروه A:

* صربستان 2 - ساحل عاج 4

گروه B:

* هلند 2 - آمریکا 2

* ژاپن یک - نیجریه 2

گروه C:

* چین صفر - بلژیک 2

گروه D:

* ایتالیا 3 - کره جنوبی صفر

* کامرون یک - هندوراس صفر