سرمایه گذاری مشترک متضمن همکاریهای بلندمدت ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در همایش ایران و عراق با نگاه ویژه به اقلیم کردستان گفت: ایران و عراق برای تضمین همکاریهای بلندمدت اقتصادی باید به سمت سرمایه گذاری مشترک گام بردارند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این راستا بخش خصوصی گامهای بلندی را برداشته است و بر همین اساس، اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد تا در مسیر عملی کردن سرمایه گذاری مشترک گام بردارد.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه در این راستا این است که شفافیت مقررات و تشویق ها لازمه سرمایه گذاری است چراکه براساس آن می توان به تبادل اطلاعات و هیئت های تجاری اقدام کرد.

نهاوندیان با اشاره به حضور جدی دستگاه های دولتی و شبه دولتی در پروژه های بازسازی عراق خاطرنشان کرد: بخش خصوصی ایران هنوز به صورت جدی وارد عرصه بازسازی عراق نشده؛ این درحالی است که پتانسیل های عظیمی در این راستا وجود دارد که به خوبی باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه حسن دانایی فر، رئیس ستاد ویژه توسعه اقتصادی ایران و عراق نیز با اشاره به تجارت یک میلیارد دلاری ایران با کردستان عراق گفت: سهم شرکتهای ایرانی از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری در کردستان عراق تنها 80 میلیون دلار است که باید با طراحی مکانیزم های خاص این رقم را ارتقاء داد.

وی افزود: هم اکنون پتانسیل ها به گونه ای فراهم است که حجم تجارت ایران با کردستان عراق می تواند تا سه میلیرد دلار نیز گسترش یابد. این درحالی است که 45 درصد از حجم صادرات مربوط به این منطقه است.

دانایی فر تصریح کرد: زمینه هایی در دولت فراهم شده تا بخش خصوصی بتواند حضور پایدار و موثر و ماندگار در عراق داشته باشد اما این امر مستلزم فراهم آوردن زیرساختها است که البته در حال حاضر ایران 4 مرز ترانزیتی با کردستان عراق برقرار کرده است.

همچنین در این نشست، حسن تیزمغز رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز گفت: هم اکنون شرکتهای ایرانی در پروژه هایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشند حضور پیدا می کنند. اما در این راستا باید مشکلات پیش روی آنها نیز برداشته شود.

وی ادامه داد: در این راستا باید نسبت به اختصاص زمین برای مرکز تجاری ایران در کردستان عراق اقداماتی صورت گیرد به نحوی که ورود کامیونهای ایرانی به مقصد این منطقه بدون هیچ گونه محدودیتی صورت گیرد.

به گفته تیزمغز، برای رشد روابط تجاری و سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی در عراق باید اطلاعیه ها و آگهی های مناقصات تجاری و عمرانی در زمان مناسب به اتاق مشترک ایران و عراق تحول داده شود.