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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز کرج از توان شهرداری خارج است

برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز کرج از توان شهرداری خارج است

کرج - خبرگزاری مهر: معاونت خدمات شهری شهرداری کرج گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در کلانشهر کرج از توان شهرداری خارج است و نیاز به همکاری سایر ارگانها دارد.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: حجم ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق شهرداری کرج مانند اهری، سهرابیه، حصار و ... بالا است و شهرداری تمام تلاش خود راکرده تا بتواند از طریق کنترل و نظارت حجم ساخت و سازهای غیرمجاز را در این مناطق کاهش دهد.

وی افزود: برخورد جدی و قانونی با متخلفان امر ساخت و ساز تنها در توان شهرداری نیست و شورای تامین شهرستان، فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مربوطه نیز باید در این امر با شهرداری همکاری کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تخریب آپارتمان هایی که به صورت غیراستاندارد و بدون مجوز ساخته شده اند، مسائل اجتماعی به همراه دارد که مجموعه مسئولان شهری باید فکر اساسی و صحیحی برای آن کنند.

آقازاده یادآور شد: ساخت و سازهای غیرمجاز اغلب از سوی افراد سودجو انجام شده و به قشر ضعیف جامعه فروخته می شود که شهروندان نیز باید در زمان خرید منزل دقت کافی داشته باشند تا با مشکلات بعدی این امر مواجه نشوند.

کد مطلب 730825

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