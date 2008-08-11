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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۶

کلینتون و شیراک از دیگر متهمان پرونده کاراجیچ

کلینتون و شیراک از دیگر متهمان پرونده کاراجیچ

یک مقام سابق دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحداعلام کرد رؤسای جمهوری سابق آمریکا و فرانسه مخالف دستگیری راودان کاراجیچ بودند.

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، "فلورنس هارتمن" در مصاحبه با روزنامه بلیچ(Blic) چاپ صربستان گفت که کلینتون و شیراک شخصاً مانع از دستگیری کاراجیچ جنایتکار شده بودند و گاهی مواقع شیراک مانع از این دستگیری می شد و در مواقع دیگر نیز کلینتون مانع از آن بود.

کاراجیچ جنایتکار صرب مسلمانان بوسنی که متهم به نسل کشی است، پس از 13 سال فراردر ماه جولای در بلگراد دستگیر و به دادگاه بین المللی لاهه منتقل شد.

در پی این اقدام افراد حقوقی و حقیقی، مقام های بسیاری از جمله چند مقام ارشد آمریکا را متهم کرده اند که در جنایتهای کاراجیچ علیه مسلمانان دخیل و شریک بوده اند.

مادلین آلبریت وزیر خارجه دولت کلینتون و ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در سازمان ملل در آن زمان از دیگر متهمان این پرونده هستند.

فلورنس گفت که دستگیری کاراجیچ برای غرب بیش از صربستان مسئله ساز بوده است.

کد مطلب 730826

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