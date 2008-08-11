کلینتون و شیراک از دیگر متهمان پرونده کاراجیچ

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، "فلورنس هارتمن" در مصاحبه با روزنامه بلیچ(Blic) چاپ صربستان گفت که کلینتون و شیراک شخصاً مانع از دستگیری کاراجیچ جنایتکار شده بودند و گاهی مواقع شیراک مانع از این دستگیری می شد و در مواقع دیگر نیز کلینتون مانع از آن بود.
کاراجیچ جنایتکار صرب مسلمانان بوسنی که متهم به نسل کشی است، پس از 13 سال فراردر ماه جولای در بلگراد دستگیر و به دادگاه بین المللی لاهه منتقل شد.
در پی این اقدام افراد حقوقی و حقیقی، مقام های بسیاری از جمله چند مقام ارشد آمریکا را متهم کرده اند که در جنایتهای کاراجیچ علیه مسلمانان دخیل و شریک بوده اند.
مادلین آلبریت وزیر خارجه دولت کلینتون و ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در سازمان ملل در آن زمان از دیگر متهمان این پرونده هستند.
فلورنس گفت که دستگیری کاراجیچ برای غرب بیش از صربستان مسئله ساز بوده است.
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