استقلال اندونزی/انتخاب آدیس آبابا به عنوان مقر سازمان وحدت آفریقا

جهان در 11 آگوست:
- 1920: برگزاری نخستین کنفرانسی در ژنو که نمایندگان تمامی کنیسه های آمریکا، اروپا و شرق در آن حضور داشتند.
- 1936: ملی شدن کارخانه های تولید سلاح در فرانسه
- 1937: کنفرانس جهانی صهیونیسم در زوریخ مخالفت خود را با طرح تقسیم فلسطین اعلام کرد.
- 1945: استقلال اندونزی
- 1952: اعلام پادشاهی "حسین بن طلال" در اردن پس از پایان دوره پادشاهی ملک طلال پدر وی.
- 1963: انتخاب آدیس آبابا به عنوان مقر سازمان وحدت آفریقا
- 1979: شکستن سد در ایالت گجرات هند 40 هزار کشته بر جا گذاشت.
- 2003: "چارلز تیلور" از ریاست جمهوری در لیبریا چشم پوشی کرد و به نیجریه پناه برد.
- 2003: پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به طور رسمی فرماندهی نیروهای بین المللی برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان(ایساف) را بر عهده گرفت.
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