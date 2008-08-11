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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

روزشمار تاریخ جهان/

استقلال اندونزی/انتخاب آدیس آبابا به عنوان مقر سازمان وحدت آفریقا

استقلال اندونزی/انتخاب آدیس آبابا به عنوان مقر سازمان وحدت آفریقا

خبرگزاری مهر -گروه بین الملل: امروز یازدهم آگوست 2008 میلادی است. عناوین مهمترین تحولات جهان در این تاریخ در سالهای گذشته به شرح ذیل است.

جهان در 11 آگوست:

- 1920: برگزاری نخستین کنفرانسی در ژنو که نمایندگان تمامی کنیسه های آمریکا، اروپا و شرق در آن حضور داشتند.

- 1936: ملی شدن کارخانه های تولید سلاح در فرانسه

- 1937: کنفرانس جهانی صهیونیسم در زوریخ مخالفت خود را با طرح تقسیم فلسطین اعلام کرد.

- 1945: استقلال اندونزی

- 1952: اعلام پادشاهی "حسین بن طلال" در اردن پس از پایان دوره پادشاهی ملک طلال پدر وی.

- 1963: انتخاب آدیس آبابا به عنوان مقر سازمان وحدت آفریقا

- 1979: شکستن سد در ایالت گجرات هند 40 هزار کشته بر جا گذاشت.

- 2003: "چارلز تیلور" از ریاست جمهوری در لیبریا چشم پوشی کرد و به نیجریه پناه برد.

- 2003: پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به طور رسمی فرماندهی نیروهای بین المللی برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان(ایساف) را بر عهده گرفت.

کد مطلب 730833

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