"موگابه "به نتیجه بخش بودن مذاکرات تقسیم قدرت ابراز خوشبینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت موگابه" با اعلام این مطلب و تاکید بر این نکته که این مذاکرات از بعدازظهر امروز پیگیری می شود گفت : ما هنوز به پایان مذاکرات نرسیده ایم و از همین رو مذاکرات تقسیم قدرت را با حضور "مورگان چانگیرای" و با میانجیگری "تابو امبکی" رئیس جمهور آفریقای جنوبی ادامه می هیم.

رئیس جمهور زیمبابوه در پاسخ به پرسشی درباره موراد مورد اختلاف در مذاکرات گفت : در هر مذاکره ای مواردی برای اختلاف میان طرفین وجود دارد اما من مطمئنم که ما بر این اختلافها پیروز می شویم.

موگابه در ادامه با ذکر این جمله که امبکی نتایج مذاکرات را در یک کنفرانس خبری به اطلاع خبرنگاران می رساند از دادن توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد.

دور جدید مذاکرات تقسیم قدرت در زیمبابوه از روز گذشته در هتلی در هراره و با میانجیگری آفریقای جنوبی آغاز شده است.

در آخرین دور گفتگوهای موگابه و چانگیرای دو طرف با تشکیل دولت انتقالی و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

بر اساس این توافق، چانگیرای با عنوان نخست وزیر یک دولت انتقالی را تشکیل می دهد و این دولت تا زمان برگزاری انتخابات مجدد در راس کار خواهد بود. زمان برگزاری انتخابات هنوز مشخص نشده است.

بر همین اساس، موگابه نیز به عنوان رئیس جمهور البته با اختیاراتی کمتر در قدرت حضور خواهد داشت تا لحظه ای که زمان بازنشستگی او فرا برسد و پس از آن موگابه عنوان "رئیس جمهور پایه گذار" را خواهد داشت.

یادآور می شود، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه این کشور وارد یک بحران سیاسی شد، این انتخابات در تاریخ 29 مارس ( 10 فروردین ) برگزار شد که با وجود تاکید مخالفان بر پیروزی چانگیرای در این انتخابات کمیته برگزاری انتخابات پس از هفته ها بررسی و شمارش آرا اعلام کرد که دور دوم انتخابات باید برگزار شود که این مسئله با مخالفت چانگیرای مواجه شد.

پس از این واقعه، چانگیرای با بهانه قرار دادن این نکته که جانش درخطراست از کشور خارج شد. زیمبابوه از زمان برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29 مارس، با یک بحران بسیار گسترده روبرو شد.