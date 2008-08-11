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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

دبیر اجرایی دوازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی شد

شورای سیاستگذاری دوازدهین جایزه کتاب سال دفاع مقدس سید محمد میرکاظمی را به عنوان دبیر اجرایی جایزه برگزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه که در آبان ماه سال جاری و همزمان با هفته کتاب برگزار می شود به بررسی کتاب های منتشر شده دفاع مقدس در سال 1386 می پردازد.

سید محمد میرکاظمی متولد سال 1350 در اردستان و دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی است. وی از سال 1383 تا 1385 مدیر مجلات شاهد بوده و هم اکنون نیز ریاست تالیف و انتشارات کتاب بنیاد شهید را برعهده دارد.

در یازدهمین دوره از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس ، بخش های خاطره، زندگینامه داستانی، شعر، داستان، شعر کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوان، تحقیق و پژوهش ادبی، تحقیق و پژوهش نظامی، تحقیق و پژوهش حقوقی و اجتماعی، جنگ و زندگی نامه غیر داستانی، هنر، گرافیک و طراحی جلد و انتخاب ناشر نمونه مورد داوری قرار گرفت.

کد مطلب 730837

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