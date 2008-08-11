دبیر اجرایی دوازدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه که در آبان ماه سال جاری و همزمان با هفته کتاب برگزار می شود به بررسی کتاب های منتشر شده دفاع مقدس در سال 1386 می پردازد.

سید محمد میرکاظمی متولد سال 1350 در اردستان و دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی است. وی از سال 1383 تا 1385 مدیر مجلات شاهد بوده و هم اکنون نیز ریاست تالیف و انتشارات کتاب بنیاد شهید را برعهده دارد.

در یازدهمین دوره از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس ، بخش های خاطره، زندگینامه داستانی، شعر، داستان، شعر کودک و نوجوان، داستان کودک و نوجوان، تحقیق و پژوهش ادبی، تحقیق و پژوهش نظامی، تحقیق و پژوهش حقوقی و اجتماعی، جنگ و زندگی نامه غیر داستانی، هنر، گرافیک و طراحی جلد و انتخاب ناشر نمونه مورد داوری قرار گرفت.