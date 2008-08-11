رئیس جمهور الجزایر مورد استقبال رسمی دکتر احمدی نژاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز بوتفلیقه که برای سفری سه روزه به تهران سفر کرده پس از استقبال رسمی توسط دکتر احمدی نژاد، همراه با رئیس جمهوری کشورمان از یگان تشریفات سان دید.

رؤسای جمهوری دو کشور قرار است تا دقایقی دیگر مذاکرات خصوصی خود را آغاز و سپس هیئت های دو طرف به ریاست رؤسای جمهور دو کشور در زمینه توسعه روابط سیاسی - اقتصادی و همچنین مسائل مختلف جهان از جمله اوضاع منطقه بحث و تبادل نظر کنند.

رئیس جمهور الجزایر همچنین قرار است در سفر سه روزه خود با مقامات ارشد نظام از جمله وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو داشته باشد.

بوتفلیقه در نخستین سفر خود به تهران به دعوت رئیس ‌جمهور کشورمان و در پاسخ به سفر سال گذشته دکتر احمدی‌نژاد به الجزیره پاسخ داده است و قرار است در این سفر دو موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه همکاریهای گمرکی به امضای دو طرف برسد.

وزیران امور خارجه، نفت، بهداشت، مسکن و علوم بوتفلیقه را در این سفر همراهی می‌کنند.