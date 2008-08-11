پروژه فرودگاه سلماس 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی صبح امروز در جریان بازدید اعضای شورای فنی استان از پروژه های عمرانی این شهرستان افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات درآمدهای شهرداری و مسکن و شهرسازی سال 1386 آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال اجراست.

وی ادامه داد: از زمان آغاز این طرح تاکنون 35 هزار متر مربع حجم عملیات خاکبرداری، 32 هزار متر مربع حجم عملیات خاکریزی صورت گرفته است.

داریانی عنوان کرد: هم اکنون اجرای کلیه گذرهای بالای 12 متری این طرح به صورت 100 در صد اجرا شده و گذرهای 10 متری ، هشت متری و آسفالت گذرها بعد از 70 درصد ساخت و ساز اجرا می شود.

وی یا آور شد: این طرح که در زمینی به وسعت 4/35 هکتار در حال اجراست، سال 89 به بهره برداری می رسد.

بازدید از پروژه باند دوم راه محور خان تختی به سلماس، پروژه 96 واحدی آپارتمان سازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پروژه سد دریک و سد زولا از دیگر برنامه های امروز شورای فنی استان به سلماس است.

نهمین نشست اعضای شورای فنی استان عصر امروز در شهرستان سلماس برگزار می شود.

شهرستان سلماس 183 هزار نفر جمعیت دارد که 52 درصد بافت جمعیتی این شهرستان روستایی و 48 درصد شهری است.

سلماس بالای 9 هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اولین زندگی بعد از غارنشینی در سلماس بوده است.