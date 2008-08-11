به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، هدف از تأسیس موزه هنرهای اسلامی قطر تبادلات فرهنگی و توسعه گفتگو است تا هنرهای اسلامی نواحی مختلف حفظ و فرهنگ سازی در این خصوص افزایش یابد. این موزه پلی جهت اهتمام کشورهای غیراسلامی به هنرهای اسلامی است تا تبادل فرهنگی با وجود 170 موزه و 130 نمایشگاه هنری هنرهای اسلامی کشورهای اروپایی برقرار می شود.

این موزه قرار است برنامه های متعدد و متنوعی در زمینه تبادل فرهنگی برگزار کند و برنامه های ویژه ای جهت تأسیس نمایشگاه هنرهای اسلامی نیز ارائه کند.

در پی رایزنیهای فعلی قرار است نمایشگاه هنرهای اسلامی طی 5 سال آینده تأسیس شود و آثار تاریخی موزه ملی ایران، موزه لوور پاریس، موزه بریتانیا، موزه هنرهای اسلای مصر، موزه نیویورک، موزه مراکش، اسپانیا، کویت، پرتغال و فرانسه در آن عرضه شود.

موزه هنرهای اسلامی قطر که بر روی جزیره‌ای مصنوعی روی آبهای خلیج فارس، 60 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد، به علت وجود آثار نادر و ساخته شده توسط مسلمانان در کشورهای مختلف طی قرنهای متمادی و ساختمان زیبای آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. این جزیره به شکل هلال بوده و از سوی آبهای خلیج فارس احاطه شده است.

این موزه که ساخت آن از سال 2006 آغازشده، دارای بخشهای مختلفی است که مهمترین آنها سالنهای اصلی، سالنهایی برای ارائه تحقیقات، سالنهای موقتی و کتابخانهای تخصصی است. بخش سالن اصلی هنرها که شامل هنرهای اسلامی موزه است شامل مجموعه‌ای نفیس از سرامیک، کاشی، جواهرات، کارهای دستی چوبی، شیشه‌ای، فرش و دیگر هنرها است که توسط هنرمندان مسلمان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی ساخته شده است.