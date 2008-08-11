سهم فعالانه مسلمانان فلوریدای جنوبی در جامعه مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ساوت فلوریدا سان سنتینل، الطاف علی مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در فلوریدا گفت: ما تلاش می کنیم مردم را ترغیب کنیم تا سهم فعالی در جوامع خود داشته باشند.

شرکت کنندگان که از مساجد و مراکز اسلامی فلوریدای جنوبی در این همایش شرکت کرده بودند در نظرسنجی که درباره مساجد، مدارس اسلامی و فعالیتهای بین دینی آنها تهیه شده بود شرکت کردند.

از شرکت کنندگان خواسته شد برای آمارگیری درباره جمعیت مسلمانان در این کلانشهر یاری کرده و گرایشات سیاسی خود را درباره انتخابات ماه نوامبر با سایرین به بحث و بررسی بگذارند.

رونالد فولکس، رئیس شورای مشورتی تنوع قومی در کمیسیون شهر بوروارد از مسلمانان خواست برای انتخابات شهر، شورای شهر، ایجاد روزنامه های محلی، مخالفت با بررسیها و تحقیقات نژادپرستانه داوطلب شوند.

فولکس یادآور شد: تمام مسلمانانی که با آنها دیدار کرده ام دارای مشغولیت کاری، تجاری، دینی و تربیتی کودکان خود هستند. در نتیجه فرصت زیادی برای فعالیت در این شرایط را ندارند.

شهر بروارد دارای حدود 20 هزار مسلمان است. در شهر میامی دید از دیگر شهرهای فلوریدا 40 هزار مسلمان زندگی می کنند درحالی که جمعیت شهر پلم بیچ به 10 هزار نفر می رسد.

الطاف علی گفت: حضور فعالانه مسلمانان در زندگی عمومی به آنها کمک می کند با باورهای نادرستی که درباره آنها و دین آنها وجود دارد مبارزه کنند.

وی افزود: اگر جامعه ما بیشتر از شرایط کنونی فعال باشد و اگر یکی از اعضای کمیسیون تنوع قومی مسلمان بود باورهای نادرست کمتری درباره اسلام و مسلمانان در این شهر وجود داشت.