کره شمالی از لیست تروریسم آمریکا خارج نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه کره شمالی لیستی را از برنامه های هسته ای خود منتشر کرد، شایعاتی مبنی بر احتمال خارج شدن نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکا مطرح شد.

پس از این جریان، آمریکا از ماه ژوئن بازنویسی این لیست را آغاز کرد و از آنجا که بازنویسی این لیست 45 روز طول می کشد، امروز ( دوشنبه 21 مرداد ) قرار است تا لیست جدید کشورهای حامی تروریسم البته از دید آمریکا منتشر شود که بر اساس شواهد موجود نام کره شمالی همچنان در لیست کشورهای حامی تروریسم است.

"ماساهیکو کومورا" وزیر امور خارجه ژاپن با اعلام این مطلب در ادامه گفت : "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی تلفنی به من اطلاع داد که زمانی برای خروج نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم تعیین نشده و نام این کشور در لیست کشورهای حامی تروریسم باقی خواهد ماند.

کومورا دلیل باقی ماندن نام کره شمالی در لیست کشورهای حامی تروریسم را تاخیر پیونگ یانگ در اعلام فعالیت های هسته ای خود اعلام کرد.