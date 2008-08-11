  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

وزیر خارجه ژاپن :

کره شمالی از لیست تروریسم آمریکا خارج نمی شود

کره شمالی از لیست تروریسم آمریکا خارج نمی شود

وزیر امور خارجه ژاپن امروز از خارج نشدن نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه کره شمالی لیستی را از برنامه های هسته ای خود منتشر کرد، شایعاتی مبنی بر احتمال خارج شدن نام این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکا مطرح شد.

پس از این جریان، آمریکا از ماه ژوئن بازنویسی این لیست را آغاز کرد و از آنجا که بازنویسی این لیست 45 روز طول می کشد، امروز ( دوشنبه 21 مرداد ) قرار است تا لیست جدید کشورهای حامی تروریسم البته از دید آمریکا منتشر شود که بر اساس شواهد موجود نام کره شمالی همچنان در لیست کشورهای حامی تروریسم است.

"ماساهیکو کومورا" وزیر امور خارجه ژاپن با اعلام این مطلب در ادامه گفت : "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در تماسی تلفنی به من اطلاع داد که زمانی برای خروج نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم تعیین نشده و نام این کشور در لیست کشورهای حامی تروریسم باقی خواهد ماند.

کومورا دلیل باقی ماندن نام کره شمالی در لیست کشورهای حامی تروریسم را تاخیر پیونگ یانگ در اعلام فعالیت های هسته ای خود اعلام کرد. 

کد مطلب 730864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها