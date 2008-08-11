وزیر بهداشت الجزایر خواستار همکاری ایران در زمینه ساخت دارو شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سعید برکات وزیر بهداشت کشور الجزایر که به همراه رئیس جمهور این کشور به کشورمان سفر کرده است با اشاره به موفقیتهای کشورمان در بخش بهداشت و درمان ابراز امیدواری کرد که بتواند از تجارب کشورمان در زمینه ساخت دارو و تولید داروهای ژنریک استفاده کند.

بنابراین گزارش ، دکترلنکرانی نیز در این دیدار به تبیین وضعیت بخش بهداشت و درمان پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر 18 هزار خانه بهداشت، 5 هزار خانه بهداشت شهری ، 900 بیمارستان ، 110 هزار تخت بستری و 43 دانشگاه علوم پزشکی دولتی به کشور فعالیت می کنند.

وی همچنین به تجربه موفق کشورمان در ادغام آموزش و پرورش در خدمات بهداشتی درمان اشاره کرد و گفت: 23 سال پیش سه هزار پزشک خارجی در کشور فعالیت داشتند اما در حال حاضر حدود 110 هزار پزشک در داخل کشور تربیت شده اند.

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همچنین با بیان این مطلب که بیش از 95 درصد محصولات دارویی در داخل کشور تولید می شوند، به موفقیتهای کشورمان در زمینه ساخت داروی اینترفرون آلفا برای درمان بیماری هپاتیت ، داروی آیمود برای ارتقا سیستم ایمنی مبتلایان به HIV و داروی آنژی پارس برای درمان زخم پای بیماران دیابتی اشاره کرد و آمادگی وزارت بهداشت را برای همکاری با کشور الجزایر در زمینه ساخت دارو و سایر زمینه ها اعلام کرد.