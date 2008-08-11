"شرایط زمانی" گرجستان را تنها گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبرگزاری فرانس 24 در تفسیری از این موضع در برنامه خود تنهایی گرجستان در این مرحله را ناشی از شرایط زمانی برگزاری المپیک تابستانی در پکن، گرفتاری آمریکا در عراق و افغانستان اعلام کرد.

در حالیکه جنگ در اوستایی جنوب ادامه دارد شب گذشته چهارمین نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز با شکست مواجه شد.

زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در این سازمان روسیه را متهم به تلاش برای "تغییر رژیم" در تفلیس کرد، اما همچنان گفته می شود که تفلیس از واشنگتن انتظارات عملی دارد که آمریکا آن را برآورده نکرده است.

این روند در حالی است که روز گذشته یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گرجستان هم در آغاز این جنگ در کنار روسیه مسئولیت دارد.

روزنامه نیوروک تایمز در گزارشی تحت عنوان "ناتو و آمریکا کجا" هستند؟ به نقل از یک مقام آمریکایی می نویسد: تمامی این سیاست ها اواخر هفته گذشته به هم برخورد کرد.

این مقام ناشناس آمریکایی که امور گرجستان را پوشش می دهد، افزود : در حالیکه آمریکا برنامه ریزی می کند تا پاسخ عمومی خود را بدهد همه چیز به شیوه بدی پیش رفته است.

وی با خشن توصیف کردن اقدام روسیه علیه آبخازیا، افزود : میخائیل ساکاشویلی به شیوه تندی عمل کرده و به روسیه بهانه ای را برای تهاجم داده است. هم اکنو سؤال این است که روسیه تا کجا در بازگردان گرجستان به عقب پیش خواهد رفت.

وی همچنین تاکید کرد که هیچ نشانه ای از سوی روسیه برای گفتگوها وجود ندارد و این درحالی است که روسیه خروج گرجستان از اوستیای جنوبی را شرط گفتگوها اعلام کرده است.

این مقام ناشناس آمریکایی در ادامه گفت: گرجستان تقریباً همه چیز را از دست داده است و ما همیشه به آنها گفته ایم که این کار را نکنند به خاطر اینکه روسها اهداف محدودی ندارند.

این اعلام مواضع آمریکا در حالی است که ناظران خبر از بروز اختلاف در جامعه جهانی و اتحادیه اروپا در چگونگی برخورد با تنش بین روسیه و گرجستان خبر می دهند.

"ایزابل فاکون" محقق ارشد "بنیاد تحقیقات راهبردی" در پاریس در گفتگو با فرانس 24 گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا همچون لیتوانی، لهستان و کشورهای بالتیک خواهان حمایت از گرجستان در برابر روسیه هستند، اما دیگر کشورهای اروپا از جمله فرانسه و آلمان نه تنها به سبب منافع اقتصادی بلکه به سبب اینکه آزردن روسیه به نفع اروپا نیست در صدد ناخرسند کردن این کشور نیستند و گرچه فکر می کنم که آنها ممکن است از تحریم ها حمایت کنند، اما اجماعی در این زمینه وجود ندارد و به این سبب است که از آغاز بروز بحران واکنشی به این مسئله به آن معنا نشان نداده اند.

فاکون همچنین ضمن تائید سخنان زلمای خلیل زاد این موضع را رد نکرد که روسیه از این فرصت برای برداشتن شاکاشویلی از قدرت استفاده کند.

این گمانه زنی ها در حالی است که خبرگزاری ها از افزایش بمبارانها و غرق یک ناوچه گرجستان از سوی نیرهای روسی خبر می دهند.