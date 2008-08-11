کانگرو به کاهش گازهای گلخانه ای جهانی کمک می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات موسسه "خدمات حیوانات وحشی استرالیا" نشان می دهد که برای کاهش گازهای گلخانه ای کانگروها می توانند از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند به طوری که اگر شهروندان استرالیایی و نیوزلندی به جای گوشت گاو و گوسفند از گوشت این حیوان تغذیه کنند می توانند به کاهش گرمای جهانی کمک کنند.

به گفته این محققان، دامهای گاو و گوسفند به دلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی که دارند محیط زیست را به شدت آلوده می کنند به طوری که انتشار گازهای روده این حیوانات سالانه بیش از 80 میلیون تن گاز متان در اتمسفر زمین آزاد می کنند. پیش از این بسیاری از کارشناسان محیط زیست در خصوص این پدیده هشدار داده بودند.

نتایج بررسیهای بنیاد جامع فناوریهای زیستی استرالیا و نیوزلند نشان می دهد که گازهای متصاعد شده در اثر فرایند هضم غذا از دامهای گاو و گوسفند 90 درصد از گاز متانی را که در این دو کشور منتشر می شوند تولید می کنند.

از سویی دیگر این کارشناسان خاطرنشان کردند که کانگروها نماد استرالیا هستند و برخلاف گاوها نشخوار کننده نیستند و بنابراین متان زیادی تولید نمی کنند.

این دانشمندان پیشنهاد کردند که افزایش جمعیت کانگروها به میزان 175 میلیون راس به صورت تولید پرورشی می تواند تنها در مدت 12 سال آینده تاحد چشمیگری به کاهش گازهای گلخانه ای کمک کند.

محققان استرالیایی در این خصوص اظهار داشتند: "درحال حاضر 30 میلیون راس کانگروی وحشی در سراسر استرالیا زندگی می کنند که افزایش و پرورش آنها می تواند کیفیت آب و هوای زمین را بهبود بخشد و در عین حال به گونه های وحشی خطری نرساند."

براساس گزارش روزنامه انگلیسی تایمز، وزیر محیط زیست استرالیا مارس گذشته به دلیل افزایش زیاد کانگروها از برنامه حذف 400 راس از این حیوانات در اطراف کانبرا پایتخت این کشور دفاع کرده بود.