وحدت ملی در گرو تکثرگرایی در مدیریت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی صبح امروز در بیست و پنجمین همایش روسای کل آموزش و پرورش سراسر کشور در سخنانی ابراز داشت: زمانی سیاست آمریکا انکارایران بود اما الان شرایط عوض شده است هر چند که همچنان در رابطه ایران درشت گویی دارند اما این درشت گویی ها از سر قدرت نیست بلکه از سر عجز است.

نماینده مردم قم خاطر نشان کرد: آمریکا در مورد کشورهای کوچک حرف نمی زند چون حرف زدن درباره کشورهای کوچک برای آمریکا ارزشی ندارد اما در رابطه با ایران روزی نیست که درشت گویی نکند.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه آمریکا علوم را به دو دسته نوین و دم دستی تقسیم کرده است، بیان داشت: حرف آمریکایی ها این است که ایران نباید وارد منطقه ممنوعه دانش های نوین شود و البته ایران تنها در زمینه هسته ای پیشرفت نکرده بلکه در مواردی دیگر از دانش های نوین نیز خوب پیش می رود .

علی لاریجانی با تاکید بر اینکه ایران تا حدی از مرحله پرسنگلاخ گذشته عبور کرده است گفت: در ادامه مسیر باید با هوشمندی مرحله گذار فعلی را سپری کرد و باید توجه داشته باشید که دو خطر ممکن است در این مرحله ایران را تهدید کند خطر اول این است که ممکن است مجموعه عملیات کشورهای غربی روی اراده ما اثر بگذارد و ایران را دچار تردید کند بنابراین ما باید مصمم مسیر را ادامه دهیم.

وی یادآور شد: خطر دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که ایران ازهمه ظرفیت ها استفاده نکند و عبور از مرحله گذار کم هزینه نباشد و به نظر من وحدت ملی از مواردی است که می تواند این هزینه را کاهش دهد و البته من معتقد نیستم که به عنوان وحدت ملی فضای خفقان ایجاد شود اما باید مسائل ملی شناخته شود.

رئیس مجلس اضافه کرد طرد و حذف نکردن مدیران و وسیع تر شدن سپهر استفاده از مدیران و تکثر از دیگر مولفه هایی است که می تواند به وحدت ملی کمک کند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت : من با غیر علنی شدن جلسه رای اعتماد به وزرا مخالف بودم و الان هم معتقدم که برگزاری جلسه غیر علنی کار درستی نبود و با نص قانون اساسی مغایرت داشت و به اعتقاد من ما هرچه مسائل را شفاف تر مطرح کنیم به نفع نظام است و وقتی یک وزیر برای وزارت معرفی می شود می داند که در مورد آن مسائل مختلفی مطرح می شود و مردم هم باید این دیدگاه را بشنوند.

وی یادآورشد: در قانون اساسی فقط برای شرایط اضطراری که امنیت ملی را به مخاطره می اندازد شرایط تشکیل جلسه غیرعلنی فراهم شده در حالی که رای اعتماد به وزرا نه شرایط اضطراری بود و نه مخل امنیت.