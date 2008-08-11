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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۷

یک روزنامه اتریشی نوشت :

حمله به گرجستان مبارزه طلبی روسیه در برابر غرب/ پایان ابرقدرتی آمریکا

حمله به گرجستان مبارزه طلبی روسیه در برابر غرب/ پایان ابرقدرتی آمریکا

یک روزنامه اتریشی در تحلیلی پیغام روسیه به غرب را در حمله به گرجستان اتمام ابرقدرتی آمریکا خوانده و این رویداد را مبارزه طلبی روسیه در برابر بلوک غرب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی در این باره به قلم "مارکوس برنات" حمله روسیه به گرجستان را مبارزه طلبی مسکو در برابر اروپا و آمریکا ارزیابی کرده و نوشت : روسیه در گرجستان اولین نبرد خود علیه غرب را هدایت می کند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : 20 سال پس از پایان جنگ سرد مسکو مرحله جدیدی را در روابط بین المللی خود گشوده است و پیغام روسیه این است که زمان ابرقدرتی آمریکا به سر آمده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : تفلیس تحت حکومت ساکاشویلی در سالهای گذشته به یکی از هیجان انگیزترین مکانها در اروپا تبدیل شده است. ورود دموکراسی به این کشور ، سرمایه گذاریهای بالا در این کشور و ساخت یک خط لوله گاز که خارج از کنترل شرکت بزرگ گازپروم روسیه از آذربایجان و به زودی از آسیای مرکزی عبور کرده و به اروپای شرقی منتقل می شود گرجستان را به یک شریک استراتژیک برای اروپا تبدیل کرده است.

این در حالی است که با وجود همه نقصها و گرایشهای استبدادی که در حکومت ساکاشویلی وجود دارد گرجستان یک سناریوی موفقیت در حیاط خلوت روسیه است.

نویسنده در پایان یک روسیه خشن و ستیزه جو را برای امنیت آینده اروپا و آمریکا مفید ندانست.
 

کد مطلب 730876

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