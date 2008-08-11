ملک محمدی چهارمین جودوکار ایرانی روی تاتامی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو المپیک 2008 پکن در وزن 81- کیلوگرم با حضور 35 جودوکار شلوغ ترین وزن در این دوره از رقابتهاست. مبارزات این وزن فردا سه شنبه 22 مردادماه برگزار می شود .

حامد ملک محمدی نماینده تیم ملی ایران در وزن 81- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن است که در گروه A در دور نخست با "سدیچ" از اسلوونی مبارزه خواهد کرد. وی در صورت برتری مقابل این حریف اروپایی باید در مبارزه دوم خود در یک دیدار دشوار با برنده مبارزه جودوکاران ژاپن و برزیل روبه رو شود.

"تاکاشی اونو" دارنده سه مدال برنز مسابقات جهانی از ژاپن و "کامیلوتیاگو" دارنده مدال طلا المپیک 2000 سیدنی (وزن 73 کیلوگرم) و طلا 2007 جهان است. جودوکاران استونی، آمریکا، آلمان و آذربایجان نیز با وی همگروه هستند.

ملک محمدی سالها در وزن 73- کیلوگرم مبارزه کرده و المپیک 2004 آتن را با کسب عنوان هفتمی در همین وزن پشت سر گذاشت. وی پس از طی یک دوره مصدومیت طولانی به وزن 81- کیلوگرم رفت. حذف از رقابت های جهانی 2007 برزیل و کسب مدال نقره 2008 آسیا تنها تجربه وی در وزن جدید است.