دستور پیگیری موضوع تخریب پارک ملی گلستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام اعتراض تشکلهای زیست محیطی به دادستان کل کشور در خصوص روند اجرای عملیات راه سازی و ایراد خسارت زیست محیطی در محدوده پارک ملی گلستان ، آیت الله دری نجف آبادی طی دستوری ، خواستار بررسی و پیگیری موضوع و اعمال کنترل و نظارت مقتضی نسبت به پروژه مزبور شد.

دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دفتر داستانی کل و دادستان مرکز استان گلستان آورده است: موضوع باید طبق مقررات پیگیری شود وسازمان محیط زسیت نیز با حساسیت دنبال نمایند؛ در صورت احراز ضرورت احداث پروژه راه سازی ، باید کلیه مطالعات و ملاحظات زیست محیطی مورد عنایت قرار گرفته و حداقل آسیب به محیط زست برسد تا احداث جاده و توسعه منطقه موجب اتلاف منابع طبیعی و اضرار به سرمایه های ملی نشود.

دری نجف آبادی در ادامه این نامه آورده است: نباید افزون بر قدر ضرورت آسیبی به جنگلها ، منابع طبیعی ، منابع ژنتیکی و منابع حیوانی و گونه های نادر گیاهی و حیوانی و اکوسیستم منطقه و حیوانات جنگلی وارد آید؛ دستگاه قضایی و دادسراها نیز با حساسیت موضوع را طبق مقررات پیگیری نمایند و راهکارهای علمی و فنی و تجربی و کاهش آسیبها را با جدیت دنبال نمایند و با همکاری سازمان محیط زیست و نظر خواهی از کارشناسان مربوط، صیانت از منابع غنی مراتع و جنگلها بویژه جنگلهای حفاظت شده و خصوصا جنگل ارزشمند گلستان را در راس برنامه های خود قرار دهند.

دادستان کل کشور در ادامه عنوان کرده است: حفظ پوشش گیاهی و خاک های منطقه از اهم امور بوده و در صورت اهمال تبدیل به کویر خواهد شد؛ حفظ اکوسیستم منطقه نیز یک وظیفه ملی و مایه برکت است؛ در حفظ گونه های حیوانی منطقه نیز باید عنایت شود، چرا که منطقه کلکسیونی از منابع غنی و طبیعی و حیات وحش و یک جواهر بی بدیل زیست محیطی است لذا باید حفاظت و صیانت شود و اگر چنانچه تخلفاتی صورت گرفته با متخلفین برخورد و اقدام قاطعی صورت پذیرد.

وی در خاتمه نامه آورده است امیداست با همکاری ارگانهای ذیربط شاهد موفقیتهای بیشتر در توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست باشیم .

شایان ذکر است، این دستور در پی شکایت کانون عالی گسترش فضای سبز محیط زیست ایران صادر گردیده است.