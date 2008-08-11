اختصاص 5 میلیارد دینار برای رفاه حال زائران کربلا در مراسم نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، فرمانده پلیس استان واسط شب گذشته از اتخاذ اقدامات امنیتی شدید در آستانه نیمه شعبان خبر داد.

فرمانده پلیس استان واسط با اعلام اینکه این اقدامات با هماهنگی نیروهای ارتش عراق انجام می شود؛ گفت: نیروهای امنیتی استان، از ابتدای الکوت تا منطقه الشوملی را که زائران در این مسیرها با پای پیاده به امکان مقدس کربلا عزیمت حرکت می کنند؛ به ایست های بازرسی مجهز کرده اند. علاوه براین گروه های ثبات و متحرک در شهر الکوت مستقر خواهند شد.

به گفته این فرمانده، مرزهای استان واسط نیز به ایست های بازرسی مجهز به جدیدترین دستگاه های کشف مواد منفجره تجهیز شده اند.

شهر الکوت مرکز استان واسط در 180 کیلومتری جنوب شرق بغداد واقع است.

وی همچنین از به کارگیری نیروهای بهداشت و نیز توزیع دارو، آب و شربت به زائران شهر کربلا در طول مسیر خبر داد.

در همین راستا روزنامه الصباح چاپ عراق به نقل از منابع آگاه نوشت: نخست وزیری عراق 5 میلیارد دینار برای ارائه بهترین خدمات به زائران عتبات عالیات در استان کربلا اختصاص داده است.

این مبلغ برای رفاه حال زائران و فراهم کردن نیازهای پزشکی و دارویی آنها به منظورجلوگیری از بیماری هایی همچون وبا در نظر گرفته شده است.

یکشنبه 27 مرداد برابر با میلاد امام زمان (ع) دوازدهمین امام شیعیان است که پیش بینی می شود میلیونها زائر همانند سال گذشته به کربلا بروند.