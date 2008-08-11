اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی امروز صبح در مراسم افتتاحیه طرح ساماندهی کارگران فصلی گفت: کارگری از جمله بهترین مشاغل اجتماعی جامعه است بنابراین باید بدانیم و بپذیریم که در فرهنگ ملی و دینی ما کارگران از شرافتمندترین مشاغل جامعه هستند.

وی ادامه داد: به همین علت برای ارج نهادن به زحمات این دسته از افراد جامعه اقدام به ساماندهی وضعیت شغلی این افراد کرده ایم .

طلایی گفت: از این پس تمامی کارگران فصلی که در گذشته بر سر خیابانها جهت پیدا کردن کار می ایستادند در مکان هایی که شهرداری تهران برای این افراد با عنوان پاتوق در نظر گرفته است استقرار خواهند یافت.

وی گفت: همچنین با همکاری تامین اجتماعی ، وزارت رفاه و سازمان فنی و حرفه ای این افراد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و سازمان فنی و حرفه ای بر اساس طرح مهارت هایی که کارگران دارند آنها را دسته بندی خواهد کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شناسنامه دار شدن این افراد توسط شهرداری و پلیس گفت: هدف از این اقدام نظم دهی به این افراد است چرا که در گذشته سارقان با عنوان های کارگر به خانه های افراد مراجعه و اقدام به سرقت می کردند که در حال حاضر با شناسنامه دار شدن کارگران ، مردم می توانند با مراجعه به مراکز تجمع این افراد که توسط هر منطقه شهرداری تهران ایجاد می شود درخواست کارگر کنند.

طلایی اظهار داشت: در این طرح به دنبال تحقق، بخشی از فرایند انضباط اجتماعی هستیم.

همچنین محمد نوریان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در این مراسم گفت: مدیریت شهری تهران ساماندهی افراد بی خانمان ، کودکان فرار و مقابله با تکدی گری را در دستور کار خود قرار دارد اما موضوع کارگران فصلی تفاوت زیادی با موضوعات عنوان شده ، دارد چرا که این افراد به دنبال کار آبرومندانه هستند بنابراین شهرداری تهران با جدیت این موضوع را پیگیری می کند تا خدمات مناسبی در اختیار این افراد قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع شهرداری تهران بودجه کافی برای ساماندهی کارگران فصلی اختصاص داده است.

نوریان با اشاره به پاتوق های در حال احداث برای کارگران فصلی گفت: پلیس تهران بزرگ اقدام به شناسایی محل تجمع این افراد در پایتخت کرده است و در هر منطقه با توجه به ظرفیت موجود این پاتوق ها ایجاد می شود.

وی همچنین از شهروندان تهرانی درخواست کرد برای اقدامات ساختمانی خود به این مراکز مراجعه کنند.