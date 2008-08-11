روزانه 18 هزار و 809 میلیون ریال سهام در بورس کرج معامله می شود

حامد سلطانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: متوسط ارزش خرید و فروش سهام در سه ماهه اول امسال 374 هزار و 396 میلیون ریال بوده و به صورت روزانه نیز به طور میانگین 18 هزار و 809 میلیون ریال سهام در تالار بورس کرج معامله می شود.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون تعداد کارگزاران شهرستان کرج از 33 کارگزار به 39 کارگزار رسیده است و در استان تهران نیز 80 کارگزار مشغول به ارائه خدمت است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون سرمایه گذارانی از کشورهای عربی برای سرمایه گذاری به تالار بورس کرج آمده اند که به منظور پیگیری روند کار به تالار تهران معرفی شده اند.

وی بورس را عاملی برای گردش سرمایه و ورود به خصوصی سازی دانست و افزود: تالار بورس کرج عملکرد مثبتی را تاکنون از خود نشان داده است و امید می رود که بتواند در مسیر گسترش امور سهامداری در استان و کشور گام های ارزنده ای را بردارد.