بازی "شریف" با حزب مردم برای عبور از " مشرف"

"شاید پرویز مشرف زمانی که مجبور شد سرانجام با تشدید مخالفتهای داخلی بعد از 6 سال از فرماندهی ارتش پاکستان وداع و یونیفورم نظامی را تحویل اشفق کیانی دهد و در ادامه با ترور بی نظیر بوتو در شهر راولپندی و تشدید ناآرامی ها در پاکستان ، نواز شریف فرصت را غنیمت شمرد و بر موج این ناآرامی ها سوار شد تا با همدردی با حزب مردم از مشرف انتقام بگیرد، چنین روزهایی را پیش بینی می کرد."

احزاب ائتلافی پاکستان بعد از تشکیل ائتلاف در پارلمان در یک مسیر ناهموار پروسه محاکمه و برکناری پرویز مشرف را دنبال کردند که به دلیل مصلحت اندیشی حزب مردم این فرایند تاکنون عقیم مانده است . اما اخیرا نواز شریف و آصف علی زردایی بعد از چند روز مذاکره به توافق رسیدند از امروز در یک چارچوب قانونمند مشرف را به دلیل اقدامات غیر قانونی محاکمه و سرانجام استیضاح وی را در مجلس مطرح و با رای عدم اعتماد به او ، مشرف را برکنار کنند.

تحولات پاکستان بعد از ورود بی نظیر بوتو و محمد نواز شریف به این کشور برای شرکت مجدد در امور سیاسی و تقسیم قدرت میان آنها و پرویز مشرف وارد مرحله جدید شد. دو نخست وزیر سابق پاکستان که با چراغ سبز آمریکا وارد کشورشان شدند تا با تقسیم قدرت به دو شاخه نرم افزاری و سخت افزاری عملا نگرانی واشنگتن را از دست یابی شبه نظامیان طالبان به تسلیحات هسته ای پاکستان مرتفع کند.

اما با شروع ماموریت بی نظیر بوتو در پاکستان برای ورود به عرصه قدرت وی قربانی ماموریت خود شد. بی نظیر بوتو در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر راولپندی که مبارزه با القاعده و شبه نظامیان طالبان در صدر شعارهای او قرار داشت ترور شد و مشرف به دلیل عدم برقراری امنیت بوتو متهم شد و انگشت اتهام از سوی مخالفین وی به سمت او نشانه رفت.

با شکل گیری چنین فضایی در پاکستان فضای این کشوراحساساتی شد و مردم در انتخابات پارلمانی به حزب مردم و حزب مسلم لیگ( شاخه نواز ) رای دادند و این دو حزب در پارلمان علیه حزب حاکم ائتلاف تشکیل دادند . بدین ترتیب شرایط سیاسی برای نواز شریف مهیا شد تا با همکاری حزب مردم با مشرف تصفیه حساب کند. آگاهان سیاسی معتقدند حزب مسلم لیگ ( شاخه نواز ) در ائتلاف با حزب مردم ، این حزب را به بازی گرفته تا با استفاده از آرای آن در پارلمان از پرویز مشرف که محمد نواز شریف را در یک کودتای بدون خون ریزی در سال 1999 از نخست وزیر عزل کرد ، انتقام بگیرد . اما تاکنون این سناریوی نواز شریف به دلیل مصلحت اندیشی حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زردایی عقیم مانده است . به همین دلیل بارها نواز شریف خروج از ائتلاف با حزب مردم را اعلام کرده است.

به هر حال با توجه به شرایط خاص سیاسی ،امنیتی و قومیتی پاکستان ، این کشور در حال حاضر به پرویز مشرف نیاز دارند و حفظ همین سطح روابط اسلام آباد با متحدان خود این نیاز را روشن تر می کند. بدین ترتیب با توجه به شرایط حساس پاکستان از بعد امنیتی - سیاسی احزاب سیاسی این کشور در برخورد با مشرف باید صبور باشند در غیر این صورت اگر ائتلاف به طور جدی و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در مسیر استیضاح و برکناری مشرف گام بردارد پاکستان متضرر خواهد شد و ناامنی دراین کشور افزایش خواهد یافت. نکته پایانی اینکه مشرف برای مقابله با فرایند استیضاح و برکناری از سوی ائتلاف پاکستان سلاح هایی را در اختیار دارد که مهم ترین آن ماده 58 بند 2 ب قانون اساسی می باشد . پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهور بر اساس این قانون می تواند نخست وزیر را برکنار و پارلمان را منحل کند.

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علی کرمی