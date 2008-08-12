12 واحد متخلف صنفی در کرمانشاه شناسایی و جریمه شدند

هاشم پیراینده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: با پیگیری بازرسان سازمان بازرگانی استان کرمانشاه طی چند روز گذشته 12واحد متخلف صنفی که اقدام به گرانفروشی، نگهداری کالای قاچاق و تقلب در فروش کرده بودند، شناسایی و پرونده تخلف آنها تهیه و جهت صدور رای به اداره تعزیرات حکومتی کرمانشاه ارجاع شد.

وی افزود: برخی از این افراد اقدام به انبار مقادیر زیادی سیگار و برنج قاچاق کرده بودند که خوشبختانه بعد از شناسایی تمامی موجودی انبار آنها ضبط شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص شکایات متعددی که طی روزهای گذدشته در خصوص دریافت وجه جهت ثبت نام سیم کارت تلفن همراه شده است، گفت: بر اساس دستورالعمل شرکت مخابرات استان دریافت هرگونه وجه بابت ثبت نام سیم کارت اعتباری ممنوع است و افرادی که اقدام به این عمل کرده اند متخلف محسوب می شوند.

وی با تاکید بر غیر قانونی بودن دریافت هر گونه وجه جهت ثبت نام سیم کارت اعتباری خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این رابطه مراتب را به شماره تلفن 124معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه اطلاع دهند.