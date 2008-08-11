اطلاعاتی به شانگهای ارائه نکردیم/ منتظر رتبه بندی تایمز هستیم

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه صنعتی شریف و بیشتر دانشگاههای کشور اطلاعات خود را به مرکز Times Higher Education Supplement ارائه کرده اند و به زودی نتایج رتبه بندی دانشگاهها توسط این مرکز اعلام می شود.

وی دلیل عدم ارائه اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف برای حضور در رتبه بندی شانگهای به مهر گفت: موسساتی که در زمینه رتبه بندی دانشگاهها فعالند متعدد هستند، بنابراین برای حضور جدی در رتبه بندی آنها باید اطلاعات خود را به کلیه این مراکز ارائه دهیم اما دانشگاه صنعتی شریف صرفا به Times Higher ارائه کرده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به رتبه نزدیک به 500 این دانشگاه در رتبه بندی سال گذشته Times Higher Education Supplement گفت: سال گذشته بخشی از اطلاعات دانشگاه با عجله به این مرکز ارائه شد و کمبود وقت اجازه نداد تا اطلاعات به صورت کامل ارائه شود بلکه فقط موفق شدیم در آخرین لحظات بخشی از اطلاعات را ارائه دهیم اما امسال اطلاعات دقیق تری ارسال شده و امیدواریم نتیجه بهتری در رتبه بندی امسال به دست آوریم.

دکتر سهراب پور از تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هیئت علمی، نسبت استاد به دانشجو، میزان قراردادهای تحقیقاتی، تعداد مقالات معتبر بین المللی، تعداد دانشجویان خارجی و ... به عنوان برخی اطلاعاتی که مورد نظر رتبه بندی دانشگاهها است نام برد و گفت: البته در رتبه بندی دانشگاهها امتیاز خوبی به فارغ التحصیلان موفق دانشگاه تعلق می گیرد، به همین جهت گروهی در دانشگاه صنعتی شریف مامور شده اند تا فارغ التحصلان موفق را شناسایی کنند.