تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار باید در اولویت کاری دستگاه های ذیربط قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری، صبح دوشنبه در جلسه امور بانوان و خانواده استانداری که به منظور بحث و بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اتخاذ تصمیمات جهت ساخت مسکن برای زنان سرپرست خانوار تشکیل شد با تاکید بر تهیه مسکن این قشر جامعه اظهار داشت: در جلسه شورای آموزش و پرورش که هفته گذشته با حضور استاندار برگزار شد، مقرر شد که جهت تامین مسکن زنان سرپرست خانوار اقدامات مناسبی صورت گیرد.

وی افزود: دفتر امور بانوان استانداری به لحاظ نوع کار و فعالیت خود ارتباط گسترده ای با اقشار آسیب پذیر جامعه به خصوص زنان سرپرست خانوار دارد که تمام هم و غم خود را در جهت رفع مشکلات آنان معطوف ساخته است.

بهادری با بیان اینکه تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار منجر به کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی می شود، گفت: حل مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه منجر به کاهش مشکلات اجتماعی می شود از اینرو از دستگاههای اجرایی و بانکها انتظار می رود که نهایت تلاش خود را برای رسیدن به اهداف مشخص در تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار به کار گیرند.

جواد ملکیان، مدیرکل حوزه استانداری نیز در این جلسه با بیان اینکه تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار باید اولویت کاری تمامی دستگاها شد گفت: این جلسه به منظور بررسی و استفاده از امکانات و توانمندیهای دستگاهها در تامین مسکن زنان سرپرست خانوار تشکیل شده است که امیدواریم دستگاهها نهایت تلاش و کوشش خود را برای انجام این موضوع به کار گیرند.

وی موضوع مسکن را یک موضوع کلان و مهم دانست و اظهار داشت: با داشتن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت زنان سرپرست خانوار و همچنین لحاظ کردن امکانات و توانمندیهای موجود در دستگاهها قادر به حل مشکلات این قشر جامعه در خصوص مسکن خواهیم بود.

همچنین مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز گفت: در اجرای طرح مسکن امکان و ظرفیت بسیار خوبی جهت واگذاری مسکن به اقشار مختلف جامعه ایجاد شده که با بهره گیری از این فرصت مناسب می توان برای مسکن دار شدن زنان سرپرست خانوار اقدام کرد.

محمد جمور افزود: با کسب اطلاعات از دستگاههای حمایتی می توان امکانات و پتانسیلهای موجود در این طرح را در این راستا به کار گرفت.

در این جلسه یکی از کارشناسان با تشریح مشکلات زنان سرپرست خانوار بر لزوم حمایت بیشتر به خصوص در تامین مسکن برای آنها تاکید کرد.