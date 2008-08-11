مکانی برای احداث گورستان جدید در پایتخت وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضاییان به عدم اعلام نظر کتبی سازمان محیط زیست در مورد احداث گورستان تلو در شمال شرق تهران اشاره و افزود: شهرداری با بررسی های انجام داده ، منطقه تلو را به عنوان گورستان شمال شرق تهران معرفی کرد ولی سازمان محیط زیست با این کار مخالف است.

وی در عین حال از سازمان محیط زیست خواست با شناختی که دارد جایی را برای احداث گورستان پیشنهاد دهد.

رضاییان افزود: در طرح جامع شهر تهران، احداث گورستان در شمال شرق تهران دیده شده و نماینده محیط زیست هم در تدوین این طرح حضور داشته ولی معلوم نیست حالا چرا با این مسئله مخالفت می کنند.

وی گفت: ما موضع نمی گیریم اما باید تمهیداتی اتخاذ کرد تا مشکل مردم حل شود.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) اظهار در مورد چگونگی تصمیم گیری برای این مسئله اظهار داشت: این طرح مصوب شورای اسلامی شهر تهران بوده و بهترین کار این است که شهرداری، شورای شهر و سازمان محیط زیست بر سر این موضوع به تعامل بپردازند.