عفونت شایع ترین عارضه استفاده از لنزهای رنگی غیر استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر ، افسانه هراتی زاده در آستانه برگزاری یازدهمین کنکره سراسری اپتومتری ایران با ذکر خبر فوق اظهار داشت: کانتکت لنز یا لنزهای تماسی رنگی که جز لنزهای نرم شناخته می شوند اکثرا به عنوان زیبایی مورد استفاده قرار می گیرند که متاسفانه از طریق مراکز غیر تخصصی مانند داروخانه ها، آرایشگاهها ، مراکز فروش لوازم آرایشی و حتی بوتیک ها در اختیار مردم قرار می گیرند که می توانند عوارض خطرناکی از جمله انتقال عفونتها، ایدز یا HIV ( در صورت بالا بودن لود ویروس ) هپاتیت C و حتی بیماریهای انگلی را در پی داشته باشد.

وی گفت: استفاده از لنزهای رنگی ممکن است برای برخی افراد که زمینه بیماریهای آلرژیک را دارند منع مصرف داشته باشد و می بایست کلیه موارد توسط متخصص چشم یا اپتومتریست قبلا مورد بررسی قرار گیرد، در این زمینه نیاز بیشتری به نظارت دقیق از طرف وزارت بهداشت جهت مراکز غیر تخصصی که به ارائه اینگونه محصولات می پردازند وجود دارد.

هراتی زاده تجویز لنز تماسی را متناسب با اندازه قرنیه چشم فرد عنوان کرد و افزود: لنزهای تماسی که هم اکنون اکثرا با عنوان سایز متوسط یا مدیوم به فروش می رسند می بایست در اندازه و سایز متناسب با قرنیه چشم فرد تجویز شوند چرا که اگر لنز مورد نظر کوچک تر از اندازه باشد، قرنیه را دچار ایسکمی یا کمبود اکسیژن کرده و ایجاد عوارش شدید می کند و در صورتیکه بزرگتر از قرنیه باشد با بالا و پایین رفتن و حرکت ،قرنیه را نازک می کند.

وی شیوع بیشتر عوارض لنزهای رنگی و مراجعات بیماران به کلینکهای تخصصی بینایی را همزمان با مناسبتها و افزایش مراسم عروسی عنوان کرد و گفت: در این موارد که اکثرا ارائه لنزهای رنگی حتی به صورت کرایه ای و در آرایشگاهها صورت می گیرد پس از استفاده از یک نفر در اختیار فرد دیگری قرار می گیرد که متاسفانه خطرات و عوارض جبران ناپذیری داشته که در برخی موارد حتی منجر به تخلیه چشم بیمار که مبتلا به عفونتها و بیماریهای انگلی خطرناک شده می گردد.

رئیس جامعه اپتومتری ایران خاطرنشان کرد: نتایج جدیدترین تحقیقات در زمینه لنزهای تماسی و دیگر مباحث تخصصی پیرامون عیوب انکساری ،تنبلی چشم و روشهای تشخیص و درمان بیماریهای چشم در جریان برگزاری یازدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران که از تاریخ 30 مرداد تا 1 شهریور ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود در قالب مقالات و سخنرانیها ارائه خواهد شد.