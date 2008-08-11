ابتکار "براون" برای فرار از شکست بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، پس از آنکه در روزهای گذشته خبرهایی درباره تصمیم "گوردون براون" برای انجام اصلاحات در دولت انگلیس برای جلوگیری از سقوط بیشتر حزب کارگر در این کشور منتشر شد، به نظر می رسد براون از نحوه پوشش خبری اخبار مربوط به فعالیتهای دولت راضی نبوده و از همین رو به دنبال یافتن یک مدیر مطبوعاتی جدید برای دفتر خود است.

بر اساس این گزارش، به اعتقاد نخست وزیر انگلیس در صورت ارائه اخبار بهتر به مردم انگلیس می توان تا حدی نگاه منفی مردم انگلیس را به دولت این کشور تغییر داد.

بر همین اساس، به نظر می رسد بعد از پایان تعطیلات تابستانی دولت انگلیس، تغییراتی در کابینه براون رخ دهد که آمدن یک مدیر مطبوعاتی جدید به داونینگ استریت یکی از این تغییرات است.

به گزارش مهر، براون که با توجه به سوابق خوب خود در وزارت دارایی انگلیس جانشین بلر شد پس از روی کار آمدن به عنوان نخست وزیر انگلیس، با چالشهای پی در پی مواجه شد و مخالفت او با برگزاری انتخابات زودهنگام آغار گر سقوط آزاد حزب کارگر در انگلیس به حساب می آید.

بعد از این ماجرا، تحولاتی چون تصمیم براون برای افزایش نرخ مالیاتها و شکست حزب کارگر در انتخابات شوراها موجب شد تا وضعیت براون در مقام ریاست حزب کارگر به حدی بحرانی شود که همگان خواهان کنار رفتن وی از این پست شوند.