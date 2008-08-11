تقدیر از مشایخی، بیضایی و داد در دوازدهمین جشن خانه سینما

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین جشن سینمای ایران صبح امروز با حضور امین تارخ دبیر و سخنگوی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل، کامران ملکی دبیر هیئت مدیره، منوچهر شاهسواری دبیر اجرایی جشن خانه سینما و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

در ابتدای این نشست تارخ با تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه‌ها و اهالی مطبوعات از خانواده سینما هستند و همیشه در بحران‌های سختی که سینما از سر گذراند، اهالی مطبوعات یار و همدل ما بودند. به خصوص حضور نمادین انجمن منتقدان در کنار اصناف دیگر خانه سینما بازگوکننده این مطلب است.

وی افزود: امسال این بخت نصیب ما شد که جشن با دو عید نیمه شعبان و نیمه رمضان آغاز شود و به پایان برسد. این تقارن زمانی باعث می‌شود جشن سینمای ایران با پیام صلح، دوستی و محبت ترکیب شود. امیدوارم در سی‌امین سالگرد انقلاب ما پیام صلح و دوستی را به مردم و مخاطبان سینما برسانیم و این پیام باعث صلح جهانی شود.

تارخ در ادامه بیان کرد: از زمانی که ترکیب هیئت انتخاب بخش فیلم کوتاه مشخص شد، دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران آغاز شد. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 27 مرداد جشن فیلم کوتاه، اول شهریور جشن انیمیشن، 13 شهریور جشن مستند، 16 شهریور بزرگداشت‌ها و 25 شهریور جشن فیلم‌های بلند سینمای ایران برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به اهداف برگزاری جشن پرداخت و افزود: جشن خانه سینما الزام‌ها و مشخصه‌های خود را دارد و به دلیل ماهیت صنفی خود بی‌تردید نسبت به جشنواره‌ها که تکیه بر دولت دارند، متفاوت است. خانه سینما متکی به خود و معیارهای خاص خود و یکی از اهداف جشن ایجاد فضای اظهار نظر است.

دبیر دوازدهمین جشن خانه سینما گفت: افراد اگر با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند از این طریق می‌توان به رشد کیفی دست یافت. ما زمینه را در جشن امسال با برگزاری فضاهای گفتمان و اظهار نظر به وجود خواهیم آورد. یکی از اهدافی که ما باید دنبال کنیم ایجاد زمینه لازم برای بحث‌های آکادمیک است تا این مبحث تبدیل به بحثی نهادینه شود و بتوان مستقل عمل کرد.

وی ادامه داد: خانه سینما با داشتن عمر نزدیک به دو دهه با شیوه آزمون و خطا کار خود را آغاز کرده و بعد از چند سال در سال 1375 به این نتیجه رسید که صاحب جشنی شود که همه صنوف در آن شرکت کنند و هر کس بتواند کالای فرهنگی خود را در معرض قضاوت صنفی بگذارد. حتی داوری خانه سینما نیز منبعث از همین تلقی صنفی است.

تارخ افزود: یکی از اهداف جشن احترام و اعتبار قائل شدن برای اعضاء صنوف برای دستیابی به حقوق مادی و معنوی است و دیگر هدف ما دستیابی به تعریف سینمای ملی است. از این رو راهبری خانه سینما در تصمیم‌های کلان فرهنگی ساخت سالن‌های سینمایی است و تاثیر تجهیزات فنی پیشرفته در تولید آثار رسیدن به این هدف را امکانپذیر می‌کند.

وی درباره بزرگداشت‌های دوازدهمین جشن خانه سینما گفت: ما در این مراسم از سیف‌الله داد، بهرام بیضایی، کاظم فریبرزی و جمشید مشایخی تقدیر خواهیم کرد. البته ما در این مراسم هدفمان تنها تجلیل از شخصیت حرفه‌ای و کاری آنها نیست. همه ما بیضایی را با کارهایش در حوزه تئاتر و سینما می‌شناسیم، اما اهمیت آنها اعتبار و شخصیتی است که به صنف خود بخشیدند.

در ادامه نشست مدیر عامل خانه سینما گفت: همیشه برگزاری مجمع عمومی خانه سینما و انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره با زمان برگزاری جشن همزمان می‌شود و این بر اساس اساسنامه و قوانین خانه سینما شکل می‌گیرد. این پرسش برای دوستان پیش می‌آید که چرا سرنوشت هیئت مدیره با جشن خانه سینما گره خورده است؟

محمدمهدی عسگرپور ادامه داد: به همین دلیل برخی فکر می‌کنند باید ستاد جشنی را تشکیل داد که به طور مستقل این فعالیت را برای برگزاری جشن دنبال کند. این اظهار نظرها درباره این موضوع همیشه وجود داشته است. البته بحران این اظهار نظرها در حوزه فرهنگ و هنر همیشه بوده و هست.

وی افزود: اظهار نظر درباره جشن امسال در این زمان کمی زود است. سال گذشته به دلیل مشکلاتی که بین صنف تهیه‌کنندگان وجود داشت برخی از آنها مایل نبودند فیلم خود را به جشن ارائه کنند. خوشبختانه این مشکل امسال وجود ندارد و تا این لحظه این موضوع تنها تفاوت جشن دوازدهم با جشن سال گذشته است.

تارخ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره محل برگزاری مراسم جشن خانه سینما و روز ملی سینما گفت: جشن‌های بخش‌های مستند، کوتاه، انیمیشن و بزرگداشت‌ها در مجموعه فرهنگی هنری آسمان برگزار خواهد شد. برای محل برگزاری جشن فیلم‌های بلند نیز هم اکنون در حال مذاکره با مسئولان برج میلاد هستیم، اما احتمال دیگری نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته جشن خانه سینما نیز به خاطر برخی همزمانی‌ها این مراسم روز 21 شهریور روز ملی سینما برگزار نشده، امسال نیز ما جشن را با مقداری تاخیر آغاز کردیم. به هر حال با حضور هیئت مدیره جدید ما تغییر و تحولی در ستاد برگزاری جشن داشتیم و با توجه به تقارن این مراسم با اعیاد تصمیم گرفتیم این مراسم روز 25 شهریورماه باشد.

منوچهر شاهسواری درباره داوری جشن و تغییر شکل آن گفت: شیوه‌ای که امسال و سال گذشته برای برگزاری جشن در نظر گرفتیم با شیوه‌های قبل تفاوت داشت. یک نکته کلیدی در اینجا اتکاء خود جشن به هیئت مدیره است. جشن به مرور نسبت به گذشته بزرگتر شد. البته ساز و کار هیئت مدیره باید مشخص شود و هیئت مدیره نیز مصر است موضوع را پیگیری کند.

وی درباره حضور فیلم‌های بلند در جشن گفت: طبق آئین‌نامه فیلم‌هایی می‌توانند در این بخش شرکت کنند که پروانه نمایش داشته یا در یک جشنواره داخلی شرکت کرده باشند. ما پیگیر حضور هیچ فیلمی در این جشن نیستیم و هر کس با توجه به شرایط می‌تواند شرکت کند. ما در بخش‌های کوتاه، مستند و انیمیشن هیئت انتخاب و داوری داریم و فیلم‌های بلند فقط داوری می‌شوند.

مدیر عامل خانه سینما هم درباره تغییر نحوه داوری‌ها گفت: عمدتا هر وقت برگزاری جشن مورد قبول واقع شده داوری‌ها نیز به خوبی انجام شده و برعکس. اما هنوز یک قضاوت درست جمعی نداریم. هیئت مدیره نمی‌تواند بگوید آیا آکادمیک بهتر است یا نه یا دبیرخانه دائمی می‌تواند در برگزاری این جشن ما را یاری دهد؟ متاسفانه نمی‌توان برآیند نظرها را جمع کرد.

تارخ با اشاره به برپایی شب تهیه‌کنندگان گفت: در زمان برگزاری جشن یک از شب‌ها به شورای عالی تهیه‌کنندگان اختصاص دارد و با برنامه‌ریزیهای صورت گرفته در این مراسم چهار یا پنج نفر از این عزیزان درباره مشکلات صنف خود سخن می‌گویند. هماهنگی اجرایی این برنامه بر عهده ستاد جشن و چگونگی برپایی آن بر عهده تهیه‌کنندگان است.

وی درباره پوستر جشن دوازدهم خانه سینما نیز گفت: پوستر را علی زارع طراحی کرده است. ما می‌خواستیم هر بخش دارای یک پوستر جداگانه باشد، اما به دلیل کمبود وقت این امر میسر نشد.

در پایان برنامه امروز نیز مراسم جشن تولد امین تارخ دبیر جشن خانه سینما با حضور خبرنگاران برگزار شد.