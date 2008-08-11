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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

با وجود مخالفت فلسطینیان؛

قریع از تشکیل کشور دو ملیتی خبر داد/ بن بست در مذاکرات

قریع از تشکیل کشور دو ملیتی خبر داد/ بن بست در مذاکرات

رئیس تیم مذاکره کننده فلسطینی شب گذشته اظهار داشت: مذکرات جاری با اسرائیل در سطح قضایای اصلی مورد مناقشه صلح به پیشرفت نرسیده و تنها راه حل احتمالا تشکیل کشور دو ملیتی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، احمد قریع پس از پایان دیدار با دبیران کل جنبش فتح در کرانه باختری در یک بیانیه مطبوعاتی تصریح کرد: مذاکرات روند صلح جدی و دشوار است اما ما در مورد قضایای اصلی  مورد مناقشه صلح به توافقی دست نیافته ایم و این بیانگر میزان دشواری های فرا روی ما به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: ملت فلسطین و رهبری آن دارای خواسته ها و آرمان های روشنی است که این آرمان ها مبتنی بر تشکیل کشور مستقل که در آن آزادیهایمان را حفظ کنیم و بیت المقدس پایتخت ابدی آن باشد؛ است.

رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی در ادامه گفت: مقامهای فلسطین بیش از 30 سال است که برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن 1967 تلاش و اسرائیل با این مسئله مخالفت می کند و در صورتی که اسرائیل به مخالفت خویش ادامه دهد؛ ملت و مقام های فلسطین خواستار ایجاد کشوری واحد با دو ملیت خواهند شد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی با ایده تشکیل کشوری با دو ملیت، مخالف و بر این باور است که جمع شدن میلیون ها فلسطینی در کنار یکدیگر، آینده این رژیم را به عنوان اکثریتی یهودی نشین نابود خواهد کرد.

کد مطلب 730963

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