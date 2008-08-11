بررسی موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در همایش مدیران فرهنگی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر بیات با موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر، دکتر کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران با موضوع توانمندسازی فعالیتهای جمعی، محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، دکتر خوش خبر استاد دانشگاه تبریز درباره چگونگی ارتباط با جوان و دکتر احتشامی با موضوع مدیریت استراتژیک فرهنگی در همایش آموزشی مدیران فرهنگی دانشگاهها سخنرانی می کنند.

همایش آموزشی مدیران فرهنگی دانشگاههای کشور تا پنج شنبه 24 مرداد ماه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ادامه دارد.