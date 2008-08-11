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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

بررسی موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در همایش مدیران فرهنگی دانشگاهها

بررسی موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در همایش مدیران فرهنگی دانشگاهها

همایش آموزشی مدیران فرهنگی دانشگاههای کشور با محورهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها، توانمندسازی فعالیتهای جمعی، ارتباط با جوان و مدیریت استراتژیک فرهنگی فردا در دانشگاه هنر اسلامی تبریز افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر بیات با موضوع پیشگیری از مصرف مواد مخدر، دکتر کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران با موضوع توانمندسازی فعالیتهای جمعی، محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، دکتر خوش خبر استاد دانشگاه تبریز درباره چگونگی ارتباط با جوان و دکتر احتشامی با موضوع مدیریت استراتژیک فرهنگی در همایش آموزشی مدیران فرهنگی دانشگاهها سخنرانی می کنند.

همایش آموزشی مدیران فرهنگی دانشگاههای کشور تا پنج شنبه 24 مرداد ماه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز ادامه دارد.

کد مطلب 730964

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