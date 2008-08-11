به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دوازدهمین جشن سینمای ایران صبح امروز با حضور امین تارخ دبیر جشن و سخنگوی خانه سینما، محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل، کامران ملکی دبیر هیئت مدیره، منوچهر شاهسواری دبیر اجرایی جشن خانه سینما و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

تارخ در این جلسه درباره برگزاری بخش‌های مختلف جشن خانه سینما گفت: طبق برنامه جشن فیلم کوتاه به عنوان اولین مراسم روز 27 مرداد همزمان با نیمه شعبان، اول شهریور جشن انیمیشن، 13 شهریور جشن مستند، 16 شهریور بزرگداشت بهرام بیضایی، جمشید مشایخی، سیف‌الله داد و کاظم فریبرزی و 25 شهریور نیز جشن فیلم‌های بلند سینمای ایران برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست، پس از صحبت‌های تارخ درباره اهداف برگزاری جشن، عسگرپور مدیر عامل خانه سینما درباره تقارن و نزدیکی برگزاری مجمع عمومی و جشن خانه سینما توضیحاتی ارائه داد. در پایان نیز نشست پرسش و پاسخ برگزار شد.