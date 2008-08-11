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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

فروش جهانی فیلم‌ها /

"اژدها" گیشه‌های فروش را آتش زد

"اژدها" گیشه‌های فروش را آتش زد

فیلم ماجرایی "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" به کارگردانی راب کوهن با 1/56 میلیون دلار فروش در 6453 سینما و 49 کشور گیشه‌های فروش در سطح بین‌المللی را تحت کنترل خود درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد سومین فیلم مجموعه "مومیایی" در 16 کشور از 22 کشور رده نخست را از آن خود کرد و متوسط فروش آن در هر سینما 8693 دلار بود. این فیلم در بریتانیا و آلمان به ترتیب 2/9 و 6/6 میلیون دلار فروش داشت.

فروش "مقبره امپراتور اژدها" با بازی برندان فریزر در سطح بین‌المللی بیشتر از مجموع فروش نزدیک‌ترین رقبای خود "شوالیه تاریکی" و "وال - ای" بود. فیلم جدید مجموعه بتمن به کارگردانی کریستوفر نولان در 7000 سینما 1/35 میلیون دلار و انیمیشن "وال - ای" تولید مشترک پیکسار و دیسنی در 3177 سینما 1/18 میلیون دلار بود.

مجموع فروش "شوالیه تاریکی" در سطح بین‌المللی 263 میلیون دلار شده که 180 میلیون دلار کمتر از فروش این فیلم در خود آمریکاست. بتمن با 2/9 میلیون دلار بهترین عملکرد را در بریتانیا داشت. مجموع فروش "وال - ای" در سطح بین‌المللی نیز 121 میلیون دلار شده است.   

در این بین، کمدی "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان با 7/14 میلیون دلار فروش در 2400 سینما همچنان پرقدرت ظاهر شد و مجموع فروش بین‌المللی خود را به 4/173 میلیون دلار رساند. این فیلم در مقایسه با هفته پیش تنها 11 درصد تماشاگران خود را از دست داد.

"ماما میا!" در پنجمین هفته اکران در بریتانیا 9/5 میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروش خود را به 8/77 میلیون دلار رساند. این فیلم در آلمان نیز تنها 10 درصد تماشاگران خود را از دست داد. مجموع فروش فیلم جدید استریپ و برازنان در آلمان 7/20 میلیون دلار شده است.

انیمیشن "کنگ فو پاندا" تاکنون 5/347 میلیون دلار فروخته و در حال حاضر پس از "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" با 461 میلیون دلار، پرفروشترین فیلم بازار بین‌المللی در سال 2008 است.

کد مطلب 730976

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