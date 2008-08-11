به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد سومین فیلم مجموعه "مومیایی" در 16 کشور از 22 کشور رده نخست را از آن خود کرد و متوسط فروش آن در هر سینما 8693 دلار بود. این فیلم در بریتانیا و آلمان به ترتیب 2/9 و 6/6 میلیون دلار فروش داشت.

فروش "مقبره امپراتور اژدها" با بازی برندان فریزر در سطح بین‌المللی بیشتر از مجموع فروش نزدیک‌ترین رقبای خود "شوالیه تاریکی" و "وال - ای" بود. فیلم جدید مجموعه بتمن به کارگردانی کریستوفر نولان در 7000 سینما 1/35 میلیون دلار و انیمیشن "وال - ای" تولید مشترک پیکسار و دیسنی در 3177 سینما 1/18 میلیون دلار بود.

مجموع فروش "شوالیه تاریکی" در سطح بین‌المللی 263 میلیون دلار شده که 180 میلیون دلار کمتر از فروش این فیلم در خود آمریکاست. بتمن با 2/9 میلیون دلار بهترین عملکرد را در بریتانیا داشت. مجموع فروش "وال - ای" در سطح بین‌المللی نیز 121 میلیون دلار شده است.

در این بین، کمدی "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان با 7/14 میلیون دلار فروش در 2400 سینما همچنان پرقدرت ظاهر شد و مجموع فروش بین‌المللی خود را به 4/173 میلیون دلار رساند. این فیلم در مقایسه با هفته پیش تنها 11 درصد تماشاگران خود را از دست داد.

"ماما میا!" در پنجمین هفته اکران در بریتانیا 9/5 میلیون دلار به دست آورد و مجموع فروش خود را به 8/77 میلیون دلار رساند. این فیلم در آلمان نیز تنها 10 درصد تماشاگران خود را از دست داد. مجموع فروش فیلم جدید استریپ و برازنان در آلمان 7/20 میلیون دلار شده است.

انیمیشن "کنگ فو پاندا" تاکنون 5/347 میلیون دلار فروخته و در حال حاضر پس از "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" با 461 میلیون دلار، پرفروشترین فیلم بازار بین‌المللی در سال 2008 است.