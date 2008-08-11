  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

فردا در شورای شهر؛

طرح تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری بررسی می شود

طرح تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری بررسی می شود

یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه 22 مرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه مهندس احمد نوریان معاون امور اجتماعی ، فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گزارشی پیرامون فعالیت ها و عملکرد فعالیتهای حوزه معاونت و سازمان مذکور ارائه خواهد کرد.

همچنین طرحهای " الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی کاهش خطر پذیری لرزه ای شهر تهران " و " الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه مدیریت کاهش آوار و نخاله های ساختمانی " بررسی خواهند شد.

از سوی دیگر " طرح رفع ابهامات حقوقی و اصلاحیه مصوبه ساماندهی تبلیغات و اصلاحات بعدی آن" و نیز " طرح تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری" در جلسه آتی شورا بررسی خواهد شد.

کد مطلب 730979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها