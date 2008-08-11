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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۶

پنج موسسه خیریه غیرمجاز در کرج تعطیل شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خیمنی (ره) غرب استان تهران از تعطیلی پنج موسسه خیریه غیرمجاز در شهرستان کرج خبر داد.

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این موسسه ها با استفاده از اسامی ائمه معصومین (ع) اقدام به جمع آوری غیرمجاز کمکهای مردمی در شهرستان کرج می کردند که با همکاری و حکم مراجع قضایی تعطیل شدند.

وی افزود: یکی از این موسسه ها با توزیع قبوض 50 هزار ریالی از شهروندان کرجی به منظور حضور در مراسمهای کنسرت، تئاتر و شعبده بازی در مکان هایی کاذب دعوت می کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیته امداد به منظور هدفمند کردن و ساماندهی موسسه های خیریه طرح های ویژه ای را به اجرا گذاشته است و با همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی بر نحوه فعالیت موسسه های خیریه نظارت خواهد داشت.

رمضانی یادآور شد: همچنین با هماهنگی های صورت گرفته ادارات و سازمان های دولتی کرج نیز از نصب هرگونه صندوق خیریه به جز صندوق های کمیته امداد منع شده اند.

وی تاکید کرد: کمیته امداد قصد دارد تا از فعالیت های افراد سودجو در قالب موسسه های خیریه جلوگیری کند.

کد مطلب 730984

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