پنج موسسه خیریه غیرمجاز در کرج تعطیل شد

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این موسسه ها با استفاده از اسامی ائمه معصومین (ع) اقدام به جمع آوری غیرمجاز کمکهای مردمی در شهرستان کرج می کردند که با همکاری و حکم مراجع قضایی تعطیل شدند.

وی افزود: یکی از این موسسه ها با توزیع قبوض 50 هزار ریالی از شهروندان کرجی به منظور حضور در مراسمهای کنسرت، تئاتر و شعبده بازی در مکان هایی کاذب دعوت می کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیته امداد به منظور هدفمند کردن و ساماندهی موسسه های خیریه طرح های ویژه ای را به اجرا گذاشته است و با همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی بر نحوه فعالیت موسسه های خیریه نظارت خواهد داشت.

رمضانی یادآور شد: همچنین با هماهنگی های صورت گرفته ادارات و سازمان های دولتی کرج نیز از نصب هرگونه صندوق خیریه به جز صندوق های کمیته امداد منع شده اند.

وی تاکید کرد: کمیته امداد قصد دارد تا از فعالیت های افراد سودجو در قالب موسسه های خیریه جلوگیری کند.